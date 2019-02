Roger Puig, esquiador de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats, va participar en els passats Mundials amb uns resultats excel·lents, entre els quals destaca una 12a posició a l’eslàlom.

–Com valoraria els resultats aconseguits?

–Molt positiva perquè he millorat resultats respecte als Jocs i als Mundials. He estat molt a prop del top 10, estic molt motivat per aquesta temporada, que està anant bastant bé.

–És un abans i un després?

–Sí. Està sent una temporada molt bona. L’objectiu és seguir en el circuit de Copa d’Europa, mantenir la segona posició o millorar-la.

–Té alguna altra competició marcada en el calendari?

–Al març, coincidint amb les Finals de Grandvalira, tinc una Copa del Món a La Molina on vull aconseguir una bona posició per rebaixar punts i tenir una bona posició en aquesta competició.

–Com veu la temporada vinent?

–Els objectius seran millorar els resultats i els punts d’aquest any per seguir escalant en el rànquing mundial. A més, em vull dedicar més a l’esquí, ja que ho podré compaginar millor amb els estudis perquè faré el Màster d’Advocacia i serà més a distància.

–Com es compaginen els estudis i l’esquí? Fer-ho entre setmana és complicat.

–Sí, perquè estic a quart de dret i requereix molt sacrifici. Ho estic fent a curs per any i estic tenint moments estressants. Les setmanes sense festius entreno el divendres, el dissabte i el divendres. Tot i això, la universitat em dona facilitats perquè puc no assistir a les classes si estic competint i em canvien els exàmens.

–Quin ha sigut el moment més feliç de la seva carrera?

–Per a mi, un dels moments més bonics, va ser quan em recuperava de l’accident i vaig participar en la cursa social del meu club. A l’arribada, em van aplaudir i després em van fer un reconeixement. Pel que fa a satisfacció, l’eslàlom d’aquests Mundials.

–Què li demana al futur?

–En un futur, al qual no li poso cap data, m’encantaria poder aconseguir algun podi en uns Mundials o en uns Jocs. Seria molt bonic. Aspiro a l’or, aconseguir-ho seria top.

–Ho pot aconseguir en els pròxims Jocs?

–Hauré millorat però encara em quedarà entrenament. Estic bastant segur que entrenant i empenyent es pot arribar a aconseguir resultats molt valuosos.

–És conscient que fer sonar l’himne andorrà en el món olímpic seria històric?

–Sí. M’encantaria poder aconseguir una fita tan important per a Andorra. Seria històric, no s’ha fet abans, això fa que em posi una mica més de pressió. Però es pot arribar a fer.

–S’imaginava estar on està ara quan va tornar a esquiar?

–No m’ho pensava. Al principi només ho feia per tornar a ser el d’abans i tornar al dia a dia.