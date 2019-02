La Núria Romero (La Seu d’Urgell, 1963) és el teclat del grup de música meditativa Amaru. El pròxim 5 de març ofereixen a Caldea el concert El llop de Kiowa, «un viatge xamànic a través de les cultures occidental, índia americana, tibetana i atlante».



–Qui són el grup Amaru?

–Som un grup de músics i terapeutes que ens hem trobat amb l’objectiu d’oferir al públic concerts de música, on es fusionen diferents instruments i cultures. La finalitat és, a través de sons, melodies i freqüències, connectar amb l’essència de cada persona.

–D’on ve el nom?

–Amaru és una deïtat inca que, segons diu la llegenda, va aparèixer en un moment en què la Terra patia una terrible sequera que afectava persones, animals i plantes. Només la cantuta, la flor sagrada inca, sobrevivia. Una nit, com per art de màgia, la flor va mutar i es va convertir en colibrí i va sortir volant a la cerca d’ajuda divina. Déu li va explicar a Amaru la situació de la Terra, i Amaru es va commoure tant que va començar a plorar. Les seves llàgrimes es van convertir en aigua i en una intensa pluja que va salvar el món de la seva pròpia extinció.

–Qui forma el grup?

–Som la Tania Costa, que és instruments ètnics i veu, el Salva Vaamonde, que és guitarra, el Thubten Samten, que s’encarrega de la percussió amb bols tibetans gongs hindús i dels audiovisuals, i jo que toco el teclat. La idea és explicar una història, un viatge intern, amb la música com a nexe connector. Tots els temes els hem creat i escrit nosaltres.

–Què oferiran en el concert de dimarts que ve?

–El llop de Kiowa serà un viatge xamànic, on explicarem la història d’un home occidental que es replanteja la seva vida i realitza un viatge intern, en el qual descobreix que ha viscut un munt d’experiències al llarg de diferents vides. Quan torna, s’adona de la importància de l’aquí i ara. Aquesta és la finalitat del concert, que el públic es trobi en aquest punt meditatiu per valorar tot el que estem vivint a través de les altres cultures.



–Quina diferència hi ha entre un concert normal i un concert meditatiu?

–Que les persones connecten molt. Quan arribin a Caldea, els entregarem un tríptic perquè coneguin el recorregut del concert i segueixin el viatge. Fins i tot, hi haurà un moment en que el públic cantarà amb nosaltres, una cosa poc habitual en els concerts meditatius.

–Cadascú amb si mateix, però alhora plegats.

–Exacte. Primer s’ha d’estar amb un mateix i, a partir d’aquí, compartir tots junts l’experiència a través de la música.

–Una part del preu de l’entrada es destina a projectes humanitaris.

–Sí. El cost són 20 euros i inclou el concert, un pica-pica i una petita ajuda. Nosaltres sempre col·laborem amb fundacions, sobretot amb la Casa del Tibet de Barcelona. Per reservar plaça, cal trucar al 339888.