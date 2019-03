Andorra és aquesta setmana el centre neuràlgic internacional de l’esquí alpí amb les Finals de la Copa del Món de Grandvalira. Són un focus mediàtic i un punt de reunió de personalitats. Una de les que s’hi ha deixat veure és María José Rienda, presidenta del Consell Superior d’Esports. No és només la màxima representant de l’esport d’Espanya, sinó també un referent de l’esquí al país veí.

–Quina és la seva impressió de l’esdeveniment que s’està desenvolupant a Grandvalira?

Tota final de la Copa del Món és sensacional, sobretot perquè hi ha moltes expectatives posades, perquè el globus de cristall moltes vegades no està concedit encara i fins que no s’acaba no se sap qui serà el guanyador. Això ho fa molt emocionant. Aquí està sent impressionant l’ambient, les pistes són espectaculars i els corredors les estan gaudint molt. Es nota que la passió que s’ha posat des d’Andorra és espectacular. Tenir aquesta competició tan a prop d’Espanya per a nosaltres també és molt important.

–Posa els Pirineus en el mapa de les grans competicions de l’esquí alpí. Els dos països comparteixen serralada i mostren les pistes i les instal·lacions que hi ha...

És una gran oportunitat per recordar que els Pirineus tenen el seu espai i que no tenen res a envejar a altres llocs. Tenen moltes possibilitats, i entre elles com s’està demostrant, les Finals de la Copa del Món. Confirma que es poden fer competicions molt destacades.

–En molts sectors els Pirineus es consideren el germà petit dels Alps...

Tenen molt nom, però és veritat que els Pirineus també tenen la seva importància, com es veu amb aquesta competició. L’està posant a un nivell molt destacat internacionalment, donant-se a conèixer de cara al turisme, de fer veure que les instal·lacions són bones i la capacitat organitzativa és la millor.

La candidatura olímpica de Barcelona-Pirineus va prenent forma, amb interès que Andorra i França també entrin en el projecte. La idea és clara que la serralada sigui protagonista amb la participació de tres països...

Els Pirineus tenen molt potencial. Com és lògic, les candidatures s’han de treballar, i aquesta encara té molt recorregut. Està en fase embrionària i de cara al futur és un esdeveniment molt important per portar-lo perquè atrau públic, dona feina, s’inverteix en indústria i repercuteix en la base esportiva. Els grans esdeveniments sempre tenen molta repercussió al territori. I si s’aconsegueix fer als Pirineus serà molt important per al sector.

En quin moment es troba l’esquí espanyol?

Totes les federacions estan treballant per millorar i en el cas dels esports d’hivern estan enfocats en seguir creixent. Ara mateix són gent molt jove, que han sortit de centres de tecnificació i estan avançant. N’hi ha han fet algun resultat important a la Copa del Món que feia molts anys que no s’aconseguia, com classificar-se per a una segona mànega. S’ha d’anar mica en mica. L’esquí necessita molts anys de pràctica per poder donar el màxim a la Copa del Món. Estan en el camí de seguir creixent.

Sense grans estrelles, necessitarien més ressò per part dels mitjans?

Segur. Pel que represento a nivell espanyol, totes les federacions necessiten créixer i expandir-se. És important tenir grans referents que impulsin i ajudin a regenerar, perquè els joves tinguin una continuïtat. Les federacions estan treballant per a que la base progressi i tinguin oportunitats de cara al futur.