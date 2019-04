La Pili Borra és una naturòpata que demà organitza a Encamp un taller de cuina per elaborar una mona de Pasqua saludable que es decorarà amb xocolata, la qual els assistents podran degustar al finalitzar l’activitat.



–Com es fa una mona de pasqua saludable?

–Tenim al nostre pensament que no podem fer coses saludables amb xocolata i sí que es pot fer. Només si tens el coneixement dels ingredients per fer-ho és fàcil; simplement és substituir allò que no és saludable per allò que és saludable.

–I quins ingredients requereix la xocolata perquè sigui saludable?

–Primer no cal utilitzar sucres refinats ni sucres blancs ni cap producte que estigui manipulat. Si agafes xocolata negra de bona qualitat és saludable. El que no és saludable són tots els additius.

–Què podrà fer qui s’apunti al taller?

–El que farem serà elaborar una mona de pasqua i ensenyarem com fer la base de pa de pessic, com fer una cobertura, com fer figures amb xocolata però amb productes que no estiguin refinats i siguin saludables.

–Va destinat llavors a un públic que no vol privar-se de la mona de pasqua però alhora tampoc vol renunciar a menjar saludable...

–Clar. De fet jo el que diria és que és un taller dirigit a tothom, tant el que es vol cuidar com el que no. Perquè només el fet de provar-ho i tastar-ho és sorprenent perquè et preguntes com és possible que això tan bo sigui també saludable.

–Quant al sabor potser hi ha algun escèptic que pensi que aquesta xocolata no és de veritat...

–És que aquesta xocolata és de veritat, no és de mentida! Porta la pasta de cacau i la mantega de cacau. És apte per a tothom.

–És una tendència cada vegada més estesa arreu?

–És un mercat amb molt potencial. La gent cada vegada es cuida més i no vol renunciar al plaer dels dolços. I es poden fer dolços perfectament saludables.

–També un croissant o una ensaïmada?

–Evidentment. De tot el que et puguis arribar a imaginar nosaltres ho transformem en saludable.

–On ha après a fer tot això?

–Jo soc naturòpata ja fa 25 anys i m’he especialitzat en alimentació i cuina natural i energètica. I del que tu aprens a l’acadèmia amb el que vas experimentant cada dia te n’adones que no hi ha millor escola que la de la vida. Quan jo vaig començar a estudiar la primera persona amb la qual vaig experimentar els canvis va ser amb mi mateixa. I vaig veure uns canvis espectaculars.

–En què es noten aquests canvis espectaculars?

–En l’energia i en la vitalitat. No tens alts i baixos, dorms millor i acostumes a estar de millor humor.