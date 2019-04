Albert Jorquera (Girona, 1979) va acceptar el repte de convertir-se en el segon entrenador de l’FC Andorra quan Gerard Piqué es va fer amb el club i compta amb un gran recorregut esportiu. Va jugar com a porter i durant gran part de la seva carrera professional va estar a l’FC Barcelona.

–Piqué va dir que sonaria l’himne de la Champions a Andorra.

–El Gerard és molt optimista i sempre pensa en gran. També és molt ambiciós i tossut, posarà tots els recursos, i no descartem que algun dia passi. Però serà a llarg termini.

–A curt termini s’han proposat l’ascens. Com veu aquest objectiu?

–Estem molt bé. L’objectiu principal és pujar, però no ens ho havíem proposat per aquesta temporada. En principi ens vam agafar aquest curs com un any de transició per establir les bases del club i encaminar tot el projecte, que ara és molt embrionari, i així poder créixer i abordar-ho la temporada que ve. Però, se’ns ha presentat la possibilitat d’aconseguir-ho aquest any. Queden sis partits molt importants, depenem només de nosaltres mateixos perquè, si guanyem els sis, assolim l’ascens directe. Sabem que és molt difícil tenir una ratxa de sis victòries, però ens ho plantegem i estem confiats que ho podem aconseguir aquest any, però anirem partit a partit i intentarem fer el màxim de punts per poder pujar aquesta temporada.

–Dissabte contra el Vilanova van perdre l’oportunitat de posar-se a un punt del líder. En els últims partits es nota més el desgast de l’equip.

–Sí, està clar. Hem collat molt els jugadors perquè a mesura que anaven passant les setmanes vèiem que aquesta possibilitat de pujar podia donar-se aquest any i està clar que les temporades són molt llargues i quan arriba el final, l’últim mes sempre hi ha desgast, baixes i lesions. Ens tocarà passar una ratxa d’aquestes.

–Quant a baixes, teniu a Bessone tocat de l’abductor, Forgas...

–Sí, estem pendents de l’evolució de l’Ernest i de l’opinió del neuròleg. Després tenim Moha amb molèsties, Kiki no podrà jugar perquè té cinc targetes... Tenim de baixa diversos jugadors aquesta setmana.

–Afectarà de cara a diumenge?

–Tenim una plantilla molt àmplia i molt bona. A més, no sabem fer una altra cosa que sortir a guanyar, tenim màxima confiança pel partit contra el Gavà.

–La crítica més repetida és el paper dels andorrans dins de la plantilla. Ilde Lima, capità de la selecció, va fer un tuit que va tenir bastant ressò.

–Tenim una plantilla en la qual hi ha un nombre molt gran d’andorrans. I no estan aquí pel fet de ser-ho sinó perquè tenen qualitat per estar a l’equip, per això hi són i els utilitzem d’acord amb les nostres necessitats i al rival. Ni el Gabri ni jo ens fixem mai en la nacionalitat de ningú a l’hora de fer l’equip ni en els entrenaments o els fitxatges. Està clar que si un jugador és d’aquí, per a nosaltres és millor perquè fa país però no se’ns valorarà per si fem jugar més o menys andorrans sinó per si pugem o no. De fet, quant a les declaracions de l’Ilde, les fa una setmana que crec que no toca perquè els nostres andorrans van anar tots amb la selecció. Vam prendre aquella decisió per donar descans. Quan en una setmana hi ha més d’un partit, el primer passa factura al segon, tant a nivell físic com mental.

–Des del primer dia els jugadors afronten cada partit com una final, els afecta aquesta pressió?

–Tots aquests imputs externs poden afectar. Però tenim una plantilla suficientment capacitada per abordar, no només aquest tram final, sinó aquesta pressió i les situacions externes que hem tingut durant la lliga.

–Com a entrenadors, la senten?

–Ens hi hem de sentir perquè volem aconseguir-ho, però no perquè des del club o el país se’ns pressioni per fer-ho. A nivell individual en tenim ganes, és un salt molt gran per l’equip i que permet retallar temps a tot aquest projecte. No és el mateix estar a Tercera Divisió que a Primera Catalana, i aconseguir-ho en quatre mesos, és tot un èxit.

–El nou projecte va suposar molts canvis i nous fitxatges que es van haver d’adaptar. Ara es nota que cadascú ha pogut assumir el seu nou rol.

–Sí, és tota l’evolució d’un equip. De fet, el primer partit el vam perdre. Els equips i els jugadors necessiten un període d’adaptació. Fins que no hem tingut una estructura i una dinàmica ha passat temps. Però crec que ho hem fet bastant de pressa donada la urgència. Entrar a mitja temporada et limita molt. Aquests quatre mesos s’agafaven com una transició per poder atacar amb màximes garanties l’ascens a Tercera l’any que ve. Però se’ns ha presentat l’oportunitat aquesta temporada.

–Satisfets del rendiment de l’equip?

–Molt, tenim un grup molt bo. Quan vam entrar vam haver de retocar la plantilla i no és fàcil que l’equip assoleixi bé aquests canvis però ho han fet d’una manera espectacular. És un grup molt maco, es porten molt bé, i crec que és un dels secrets que ens ha permès arribar on som ara.

–Què els falta com a equip?

–A nivell tàctic, aquesta temporada i mitja de rodatge, de tenir una pretemporada i poder entrenar alguns aspectes i fases del joc que en aquests quatre mesos no hem pogut perquè hem hagut de prioritzar.

–I un camp de futbol propi?

–És veritat que necessitem, no només un camp, sinó una zona on poder actuar en tots els àmbits d’un equip de futbol. Estem molt bé a Encamp però haver de compartir el terreny de joc ens impedeix viure l’entrenament com ens agradaria.

–Un dels projectes derivats també era fer una base.

–Hi ha aquest projecte però nosaltres no hi estem involucrats perquè som els entrenadors del primer equip. No conec amb claredat quines són les opcions de cara a poder crear tot això.

–S’havia parlat de Fede Bessone...

–Està clar que quan es fitxa a Fede no es considera només un fitxatge futbolístic purament dit perquè ens aporta moltes més coses més enllà del seu futbol. Si a partir d’aquí ell s’involucra d’alguna altra manera dins del club...