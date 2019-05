Amb només 19 anys, Oriol Pi es va coronar la temporada passada com a campió d’Andorra de trial. Enguany s’ha proposat revalidar el títol i aquest cap de setmana competirà en la primera edició del Trial 3 Nacions que acull Sant Julià de Lòria i on participaran també pilots espanyols i francesos.



–Com es va endinsar en el món del trial?

–Vaig començar quan tenia 7 anys. La primera moto que vam comprar era de trial perquè no agafen gaire velocitat i és difícil fer-se mal. A més, és un esport molt tècnic i són moltes hores d’entrenament.

–Com està anant la temporada?

–Aquest any ho estic compaginant amb una escola de trial que tenim i estic competint al Campionat d’Andorra. A la primera cursa vaig acabar primer però se’m va penalitzar per temps i finalment vaig ser tercer. A l’última ja vaig poder guanyar. De moment he disputat aquestes dues curses.

–Com veu l’objectiu de revalidar el títol?

–Bastant bé, si continuo entrenant i em vaig trobant bé crec que ho podré aconseguir. És una qüestió d’entrenament malgrat que puguin intervenir factors externs.

–Què suposa per a Andorra acollir el Trial 3 Nacions?

–És una gran oportunitat tant pel país com pels pilots nacionals. Andorra és el país més petit que hi participa i podem competir amb gent d’altres territoris i comparar els nivells. A més, acollim dos països que són pioners del trial: Espanya i França. Si agafes les classificacions del mundial, els cinc o sis primers pilots són espanyols o francesos, hi ha algun anglès però els millors són dels països veïns.

–Quins objectius s’ha proposat?

–Intentar guanyar amb la categoria de Vermells d’Andorra, que és en la que participaré, i comparar com estic amb els altres països, perquè compartim zones. Aquest fet és com un incentiu.

–Hi ha alguna zona especialment complicada?

–Les zones de riu perquè baixa bastant aigua. Però, baixarà per tots igual i no és excusa, s’ha de fer el millor que es pugui.

–Quins són els seus referents?

–Principalment, el Jordi Pascuet perquè des de petit he entrenat amb ell i m’ha format com a pilot. D’altra banda, crec que el Toni Bou ha marcat un abans i un després, està en una altra dimensió.

–A Andorra s’està apostant fort per la base del trial.

–Sí. Nosaltres tenim un projecte de formació de nens. És una escola d’iniciació al trial on els donem l’oportunitat d’introduir-se al trial a partir de motos elèctriques i ho fem cada dimecres a la plaça de la Germandat. Paral·lelament hi ha el projecte de perfeccionament del trial, ja a la muntanya, i això ho fem els dissabtes a Naturlàndia. Hi ha hagut un increment de pilots que en practiquen, quan jo era petit estava sol.