El moviment hippy a Andorra té veu i vol fer-se sentir. Vol combatre les injustícies que pateix la societat i escoltar els seus neguits. Tenen l’objectiu d’ajuntar-se en una associació, però de moment la desena de joves que formen el moviment social estan presents a les manifestacions i mobilitzacions que hi ha al Principat i es reuneixen per debatre temes en els parcs. Edgar Seguí (Escaldes-Engordany, 2001) és el seu portaveu. Com el seu tiet, el president de Podem Andorra, Joan Seguí, creu que la política s’ha de fer a peu de carrer.



–Com neix el moviment social dels hippies?

–Ens vam començar a ajuntar fa dos anys arran de les injustícies que veiem que patia la societat. Ja som una desena de joves, tant andorrans com residents, com gent que vivim al país com altres que estudien fora. Ens reunim als parcs de tot el país i tothom està convidat.

–Els interessats en el moviment hippy, com pot contactar amb vosaltres o assistir a una trobada?

–Ens trobarà a Instagram, on reivindiquem els nostres reclams.

–I quines són les seves reivindicacions?

–Defensem els drets humans, els dels animals i els de les plantes. Busquem una vida senzilla, sense massa preocupacions. Sense violència i sense estereotips. Som tolerants. De fet, hem tardat a alçar la veu perquè la societat sol associar els hippies a la gent que consumeix droga i no volíem que se’ns relacionés amb aquest estil de vida. Això és un estereotip!

–Com s’aconsegueix una vida senzilla?

–Evitant el capitalisme. Es pot viure a través de bescanvis, com es feia abans. Podem donar una cosa i rebre una altra a canvi. Els diners creen moltes preocupacions. La gent s’amoïna per no arribar a final de mes, per no poder pagar el lloguer, per no poder fer front a despeses...

–S’han inspirat en altres països o moviment semblants dels països veïns, com l’11-M a Espanya?

–No, ens han inspirat les desigualtats creixents que pateix la ciutadania a Andorra.

–Com valora els polítics del Principat?

–Crec que tenen un pensament tancat i que governen donant l’esquena a la societat. Haurien d’escoltar-nos. La política s’ha de fer, en part, a peu de carrer.

–Què creuen que haurien de millorar?

–L’habitatge i el treball digne. La gent ha de tenir un sostre i un sou digne, així com garanties socials. Els polítics han d’apujar el salari mínim.

–Estan a favor de l’avortament?

–Sí, més enllà dels tres supòsits bàsics. Ha de ser un dret lliure i gratuït. També estem a favor del col·lectiu LGTBIQ. Ens tindrà del seu costat per sortir al carrer, com hem fet amb les mobilitzacions sindicals dels últims mesos.