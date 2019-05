La festa Holi, típica de l’Índia, arriba demà a Encamp per celebrar l’arribada de la primavera i, sobretot, de l’alegria. Diana Torra és una de les seves principals impulsores i anima tothom a participar en una diada que no els deixarà indiferents.



–Quins són els orígens de la festa Holi?

–La Holi és una festa originària de l’Índia per celebrar l’arribada de la primavera que coincideix amb la recol·lecció de l’aliment de la terra i l’entrada de la llum quan acaba l’hivern. Se li diu la festa dels colors perquè per celebrar-la es llencen pigments naturals de colors –normalment són el vermell i el verd de la bandera índia– en senyal de felicitat i tothom crida «Happy Holi!».

–Ara és una celebració ben extesa arreu d’Occident i a països que no tenen res a veure amb la cultura de l’Índia.

–Sí, jo crec que és un moment de deixar-se anar, d’embrutar-se com si tornessis a ser un nen petit. També hi ha molta música que sempre dona alegria. La idea del Holi és eliminar els tabús i els límits de la diversió.

–Així demà a Encamp tindrem un petit tast de l’Índia.

–Exacte, demà Encamp serà la festa de l’alegria. És el quart any que ho fem i enguany serà especial perquè tenim noves activitats. De 10.00 a 11.00 hores hi haurà una classe gratuïta de ioga amb diferents professors del país que ens ajudaran a alliberar tensions per retrobar-nos amb la nostra felicitat interior. A les 11.30 hores hi haurà la venda de colors i a les 12.00 hores s’iniciarà la festa, amb un ballarí de Bollywood i altres disciplines, com el zumba o el flamenc.

–Quina barreja de cultures!

–Sí! És una barreja de cultures i de gent a qui li agrada la festa i passar-s’ho bé. A més, mentre es llencin els pigments de colors també hi haurà el Holi Market, que és un mercat artesanal sostenible.

–Sostenible?

–Sí, tothom que porti els seus plats i coberts o una bossa reciclable de casa tindrà un petit descompte en les seves compres, ja que l’objectiu és la zero emissions de plàstics.

–Quina roba recomanen que porti la gent que es vulgui impregnar de color?

—Roba que no li tingui molt de carinyo.

–Ah, la pintura no marxa?

–La pintura marxa, però en alguns teixits sempre hi queden restes. Per assegurar-nos, recomano no posar-te la teva samarreta preferida. Demà no és el dia per lluir-la.

–El fet que sigui la quarta edició, podem considerar que la festa a Holi a Andorra ja està totalment consolidada?

–I tant! No sabria dir el nombre exacte de gent que ve, però prometo que a tothom li encanta i, de fet, la majoria repeteix a l’any següent. És molt divertida!