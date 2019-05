Animada per uns amics, la Meri Colell, o millor dit, Food and Meri, va crear un compte a Instagram on fa públiques imatges dels plats que cuina o del que prova en restaurants i rutes gastronòmiques. Té més de 4.000 seguidors.



–Com va començar el seu perfil d’Instagram?

–El vaig crear perquè soc aficionada a la fotografia i també a la cuina. M’agrada cuinar i també fer rutes gastronòmiques i descobrir nous restaurants i els amics em van animar. Al principi no ho tenia clar perquè tothom ho feia i tothom ho explota, vaig decidir que no hi tenia res a perdre.

–Quin és el secret perquè la foto d’un plat surti bé?

–Quan ho faig a casa és fàcil perquè el que millor funciona és la llum natural. Em poso a prop d’una finestra i millor que no hi toqui directament el sol per evitar ombres. Als restaurants és més complicat, perquè la il·luminació hi fa molt. A vegades et porten un plat preciós i no acaba de sortir bé.

–Utilitza filtres perquè els plats quedin més espectaculars?

–Sí, a vegades per potenciar algun color que ha quedat difuminat i que realment el plat tenia o per donar més il·luminació, però poc, perquè com més manipules la foto, menys natural queda i intento que sigui el més natural possible. I bàsicament utilitzo els filtres d’Instagram.

–Qualsevol plat es pot fotografiar?

–No. Els que surten més xulos, són els que estan menys manipulats, com l’amanida o la fruita. Jo m’he trobat de fer algun plat més elaborat i llavors fas la foto i no queda tan xulo. Com menys elaborat, millor.

–Li roba molt temps aquesta afició?

–Al principi estava moltes hores. Feia 50 fotos i em costava molt triar. Ara ja he agafat la pràctica i és més fàcil. Tot i així és més laboriós del que la gent s’imagina.

–Té més de 4.000 seguidors. No s’ha plantejat dedicar-se a aquest món professionalment?

–Ara ho tinc com a afició, però sí que és cert que no em plantejo viure d’això al 100%, encara que sí que m’agradaria explotar-ho, promocionant algun restaurant o alguna marca.

–Rep preguntes dels seguidors demanant-li receptes o recomanacions de restaurants?

–Sí. A l’inici costava d’entendre que no era un Instagram de receptes i em preguntaven molt. I encara ara em demanen receptes i les envio, però també rebo moltes preguntes per tenir informació sobre algun dels restaurants on he estat, saber com s’hi menja o quins plats recomano.

–Instagram és un bon lloc on fer promoció?

–Sí, Instagram és un dels referents que avui en dia molta gent utilitza quan ha de sortir a sopar o dinar per buscar referències de restaurants o per comprar-se unes sabates. És cert que és una eina molt potent i que jo també el faig servir.