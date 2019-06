La Mireia Castells (Escaldes, 1995) té els objectius clars: vol sortir d’Andorra i conèixer món. És més, vol fer la volta al món amb globus i visitar tots els països possibles en un viatge que li ocupi part del futur més imminent. Primer, però, ha d’estalviar. Per això, treballava en una cafeteria a temps parcial. Mentrestant, dissenya el viatge perfecte en un quadern.

–Com li neix el cuquet de viatjar?

–Andorra és un país turístic i bé gent d’arreu. Durant l’etapa de l’institut, i per guanyar-me uns diners, vaig treballar de cara al públic els caps de setmana i els estius. Vaig conèixer molts estrangers que, en preguntar-los pels seus països, m’explicaven coses que em fascinaven. Moltes coses que em deien em sonaven a xinès i, en arribar a casa, les buscava a Internet.

–I Internet li va obrir els ulls?

–Si una cosa té internet és que et pots passar tota una tarda anant d’enllaç en enllaç, i més ara que tot està allà. Cada cosa que descobria m’apropava una de nova, i mai s’acabava. També m’he comprat alguna guia, tot sigui dit.

–Quin és el seu viatge somiat?

–Visitar el màxim de països possibles. El que tinc clar que és no me n’aniré a l’altra punta del món de patac. Somiem en anar lluny quan no som conscients del que tenim a prop. Així que primer recorreré Europa. Després saltaré a Àsia, però ho faré fent el Transsiberià. Si alguna cosa tenim a Andorra són russos i diuen que creuar el continent en tren és una experiència vital. Aniré movent-me segons com em trobi, sincerament. I segons les meves emocions, triaré un destí o un altre.

–Improvisarà, per tant.

–No! Ho tinc tot definit. Només he d’elegir l’ordre segons com em senti i què senti. Donar la volta al món serà una alliberació i la perseguiré tot el que pugui. Tinc el viatge planificat en un quadern. Tot. Ruta a ruta, opcions, llocs a visitar, i on dormir i menjar. Llocs on passar un dia, indrets on passar setmanes.



–Té data de sortida?

–L’1 d’octubre. Fa anys que estalvio i sempre dic que encara no és suficient. És hora de llançar-se a l’aventura.

–I té una durada establerta?

–Els recursos econòmics ho diran, tot i que ja tinc organitzat que en alguns països treballaré de cambrera o de cangur. La idea és prendre’m un any pel món.

–Se sent preparada per viatjar sola?

–Ho fa moltíssima gent. De fet, segur que conec gent i companys de viatge des del primer dia.

–L’idioma serà un inconvenient?

–Les meves amigues em van regalar un diccionari molt pràctic pel meu aniversari: està ple d’imatges i dibuixos de coses, objectes i elements. Així, assenyalant el que vull dir m’entendran, sigui en l’idioma que sigui.