Cristian Civico (Andorra la Vella, 2001) és un dels millors skaters del país, es va proclamar campió de la Lliga Andorrana l’any passat.

–Com afronta la Lliga Andorrana d’Skate aquest any?

–Tinc el lligament creuat del genoll trencat i no podré patinar fins a finals de setembre, per tant només podré participar en les darreres competicions.

–Com es va produir?

–Va ser un mal gest. S’ha d’afrontar de la millor manera possible.

–Es perd els millors mesos per competir.

–És una pena perquè l’estiu és la temporada forta. Fa ràbia no poder patinar, la veritat.

–Com entrena a l’hivern?

–Al parc o al 360, que és cobert i va molt bé quan plou o neva.

–Perquè decideix dedicar-se a aquest esport?

–Vaig començar a competir amb nou anys. Vaig tenir una aturada amb 11 anys, durant dos anys, però als 14 em vaig tornar a enganxar. Des de llavors, em dedico cada dia a aquest esport.

–Com va sorgir tot?

–Amb quatre anys vaig demanar als meus pares una taula d’skate i vaig aprendre a girar. Però no vaig competir fins uns quants anys després.

–En quines competicions més ha participat?

–He competit a la Lliga de Barcelona, a més d’altres competicions a Espanya com l’Extreme. Aquest any no podrà ser, he de pensar en l’any vinent.

–Què és el que més li agrada com a ‘rider’?

–És difícil d’explicar. M’agrada patinar més street, al parc o al carrer, no m’agraden tant les rampes.

– Com és ser ‘skater’ al Principat?

–A Andorra és difícil perquè no ens miren tant com a fora. Estem en un país petit i no té tanta influència com si estiguessis patinant a Barcelona, on cada dia pots competir amb un centenar de professionals. Aquí som pocs i és més complicat.

–Com es converteix en rider de referència vivint a Andorra, doncs?

–Sortint sempre a fora, això és molt important quan ets jove. Has de competir amb gent més bona que tu perquè puja el nivell bastant.

–Quina és la situació de les instal·lacions per patinar a Andorra?

–Tot està millorant amb el nou skate park que ens estan fent a Santa Coloma, la veritat és que era molt necessari. El del Parc Central té els seus anys, està molt utilitzat.

–Andorra sempre ha apostat pel ‘freestyle’, es nota?

–Ara comença. Està pujant. Aquest any hem notat una gran presència d’aquest esport. Venen molts joves.