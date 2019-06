L’Alioshy Naranjo va néixer a Xile, va llicenciar-se en enginyeria a Argentina, va treballar durant tres anys a Suècia i des de fa més d’una dècada resideix al Principat, on treballa com a cap de torn al forn incinerador de la Comella. En aquesta conversa ens parla sobre la docència de les matemàtiques, una de les seves passions que desenvolupa en el seu temps lliure en format de classes però també a través de Youtube...



–Té un projecte a Youtube amb més de 2.500 subscriptors...

–Sí, a més de la meva feina habitual dono classes particulars de matemàtiques, física, estadística i altres matèries tècniques. Tinc una acadèmia virtual que es diu ‘Aulanar’ i a Youtube tinc un canal que es diu ‘Matefis’.

–En què consisteix?

–Al meu canal el que faig és explicar exercicis de matemàtiques d’una forma com si fos un professor particular. Agafo un exercici i el desenvolupo en un vídeo d’uns cinc minuts. I també tracto de buidar en aquesta pàgina alguna suggerència de tècniques d’estudi.

–Li interessa doncs transmetre coneixements a partir d’una plataforma digital...

–Sí, jo a casa meva gravo uns vídeos de manera casolana i després els edito i els pujo al meu canal perquè qualsevol persona pugui accedir a ells de manera gratuïta. Tinc molts alumnes de llatinoamèrica i també del Principat. De fet, quan dono classes individuals amb algun alumne també li recomano que utilitzi el canal com un suport acadèmic.

–I quants alumnes té físicament a les seves classes?

–En aquests moments al ser estiu només en tinc dos, ja que ha conclòs el curs escolar i estan de vacances. Però el que tinc durant l’any és molts alumnes que els hi dono suport. La meva idea es basa en un seguiment personalitzat i hi estic molt a sobre d’ells. I saben que en qualsevol moment poden comptar amb mi.

–Quines diferències hi ha a l’hora de transmetre el coneixement entre els seus alumnes que veu presencialment amb els que el segueixen virtualment?

–Realment poca. Pensa que el tracte i el contacte humà és la clau en el meu cas. Jo treballo molt amb la confiança i la seva autoestima. El problema no és moltes vegades les matemàtiques, sinó la manera d’ensenyar o que tinguin mala base. És a dir, sovint em toca treballar emplenant els buits que tenen en la seva base matemàtica. Molts infants estudien i dediquen moltes hores però com els falta una base matemàtica no avancen.

–Per què és tan important l’autoconfiança en l’estudi de les matemàtiques?

–És la clau. Les matemàtiques és una matèria que es construeix des de la base cap a dalt. Llavors si tens mala base el castell s’acaba caient. Quan necessiten aplicar una tècnica que no la coneixen l’exercici acaba sortint malament. En canvi, quan l’exercici és lineal i els surt bé. Per això les matemàtiques generen una dualitat.