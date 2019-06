Cal trobar l’encaix per compartir els recursos

–Per què? –Em va agradar molt el seu rerefons, perquè és cultural i tot gira en torn de la creativitat. A més, aquest any s’han centrat en la sostenibilitat, un tema amb el qual m’identifico plenament, perquè el respecte per la natura és la meva eina de treball principal.

–És la primera vegada que participa en un mercat com el Serenalla Market? –Sí. Quan m’ho van proposar, vaig confirmar de seguida. Si m’haguessin convidat a un tipus de mercat més genèric, ho hauria rebutjat però els valors del Serenalla, i la seva ubicació, em van fer sentir molt a gust.

–Com són aquestes peces? –Totes giren al voltant d’un espai interior abstracte que intenta representar l’espai de la consciència per reconnectar amb les emocions. Crec que les meves obres són reflex de les emocions que jo sento a l’hora de crear-les. És el que s’anomena art abstracte expressionista.

–Per què a la Cerdanya? –Perquè des de petit ha estat la meva segona residència, tant a l’estiu com a l’hivern. Sempre havia tingut al cap poder viure allà i quan vaig haver de marxar de Barcelona ho vaig tenir molt clar. Ara he aconseguit el que tant volia: tenir una slow life.

–Va trobar la calma que tant necessitava? –Sí, i tant. Ha estat gairebé un any de descans i d’aprofundir en la meva vocació artística per convertir-la en una nova professió.

–Com es passa de dirigir una multinacional a viure en un poble de 50 habitants? –Es passa a través d’un procés de revisió personal molt dur i molt difícil. Va arribar un moment en què vaig saber que necessitava parar i un canvi de vida per millorar el meu benestar i la meva salut. Això va ser el que em va dur a viure a un petit poble de la Cerdanya.

Jordi Sarrate (Barcelona, 1972) tenia un alt càrrec en una empresa multinacional fins que un bon dia va decidir dedicar-se a la vida espiritual en un petit poble de la Cerdanya. Ara s’inspira en la natura per fer art abstracte i presentarà les seves obres al Serenalla Market que se celebra del 18 al 21 de juliol a la Massana.

Per Victoria Gómez

