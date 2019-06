Xevi Verdaguer va ser el primer català a estudiar psiconeuroimmunologia, és a dir, tracta les interrelacions entre la ment i el cos, i les seves implicacions clíniques. Dimarts va realitzar la conferència La microbiota intestinal i l’esport, com millorar el teu rendiment a Encamp. La importància de mantenir l’equilibri intestinal va més enllà de l’esport, ja que si s’altera la diversitat de bacteris també ho fan el metabolisme, i la salut emocional, cognitiva i hormonal.

–Què significa tenir un desequilibri intestinal?

–Es produeix quan la diversitat dels bacteris dels intestins s’altera o l’equilibri i la composició entre ells no són els adequats. Aleshores, la digestió, l’absorció i la creació de vitamines, minerals i altres elements també canvien. Un canvi en el metabolisme dels bacteris suposa una alteració en el sistema immunològic i, conseqüentment, una sèrie de patologies. Ens pot capgirar la vida.

–Com per exemple?

–Notem problemes digestius i a l’hora d’anar de ventre, sigui en forma d’estrenyiment o de diarrea, de gasos o d’intoleràncies. Però també apareixen problemes d’al·lèrgies i altres malalties autoimmunes. A més, el cansament i la depressió té molt a veure.

–Són paraules majors. Tan important és, per tant, mantenir els intestins nets?

–Els intestins regulen el 80% de la immunitat del cos i produeixen el 90% dels neurotransmissors que regulen el nostre estat anímic i la nostra conducta. Jo diria que és vital. La microbiota està canviant la manera d’entendre les malalties. Abans crèiem que eren cròniques i ara, gràcies als estudis de biologia molecular de l’orina i les femtes, sabem el que tenim a l’intestí i l’ADN dels bacteris, els fongs i els paràsits. Així, els podem tractar de forma individualitzada, ja que no és qüestió de prendre un probiòtic genèric.

–És difícil descompensar els intestins?

–Al contrari, és súper fàcil: només has de passar una temporada de massa estrès, sigui físic, mental o emocional. Això provoca una inflamació. A més, ja s’ha comprovat que l’abús de proteïnes d’origen animal altera la microbiota, així com els sucres i els processats.

–I és igual de fàcil reconduir la situació?

–Un dia de bona alimentació és suficient per començar a canviar la composició de les espècies bacterianes. Per modificar-ne el seu ADN es tarda molts mesos. Però la millora durant el procés és molt ràpida.

–Cada persona és un món, però què recomana a escala general per millorar la microbiota intestinal?

–La societat hauria de fer esport tres o quatre vegades per setmana amb hores de sol. És l’unica manera de guanyar vitamina D, la qual regula les inflamacions. Costa de creure, però quan ens toca el sol el nostre cos fa molta feina. També recomano deixar de menjar sucres, així com processats i superprocressats, i evitar el consum de lactis derivats de la vaca i l’ovella el màxim possible.