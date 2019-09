Una habitació de casa es va convertir en el seu primer laboratori. Marisa Luna (Madrid, 1966) crea des de fa uns mesos sabons 100% naturals –i sense envasos de plàstic–amb l’objectiu d’aconseguir el millor benestar físic alhora que fa un favor al medi ambient. Els productes són aptes per a qualsevol tipus de pell i cabell i es poden comprar en fires, mercats i en la seva pàgina web.



–Què és Capricho de Luna?

–Capricho de Luna intenta ser una marca que fa sabons 100% naturals amb la premissa que no hi entri cap químic i tots els productes utilitzats siguin vegans i ecològics. La gent que els utilitzi ha d’entendre que no hi haurà perfums intensos ni colors vius perquè això no es pot obtenir de forma natural. És una idea molt pretensiosa, però tant de bo els nostres sabons contribueixin a un canvi de mentalitat.

–Com va sorgir la idea?

–Estava farta de llençar ampolles de plàstic de sabó, a banda de posar-me mil cremes. El què volia era un producte que anés bé per la meva pell i també pel medi ambient. La fórmula pot semblar tradicional, però l’òptica és actual i amb productes de qualitat i aptes per a cada cos.

–Quins coneixements es necessiten?

–Jo sóc enginyera tecnicoagrícola, però el cert és que fer un sabó natural és un procés molt antic que s’ha fet al llarg de la Història, sense cap mena d’estudi acadèmic. Tothom és capaç de fer sabó natural a casa seva. El tema és discernir entre un producte de qualitat d’un de mediocre o fals.

–Com es diferencien?

–Un sabó rosa fúcsia o blau elèctric no pot ser natural, de manera que és molt fàcil distingir o detectar productes naturals falsos. Fins i tot amb el menjar. Si hi ha molts ingredients, i la majoria no els coneixes, és evident que es tracta de quelcom processat. Ens han fet creure que necessitem moltes coses per viure, però no això no és veritat.

–Quina resposta està tenint?

–Molt bona. Lamentablement no tothom està implicat en aquests temes. Podríem dir que el ciutadà en general s’implica en accions de protecció del medi ambient i demana productes naturals, però quan aquest mateix ciutadà es converteix en consumidor, en client, se n’oblida. Tot i això és cert que cada vegada la gent s’informa més i aposta per la necessitat real de canvi i aquestes pastilles de sabó són tan innocents que al final no queda res.

–Els sabons són pel cos i pel cabell?

–De moment tenim una gamma de 12 sabons pel cos i la cara que hem formulat segons cada tipus de pell. La combinació d’aquests sabons també és apte pel cabell i estem pensant a seguir innovant.

–On els podem trobar?

–Estem presents en mercats i fires, com la Vila Medieval de Sant Julià del cap de setmana passat. També venem tots els productes per internet.