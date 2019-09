La moda és apte per a tots els cossos i formes, sense estereotips ni limitacions. Així ho creu Simi Abitbol, a qui una talla gran no li impedeix anar sempre a l’última ni compartir el seu gust a través de les xarxes socials. A partir del pròxim 11 d’octubre tindrà el seu propi stand al Vide Dressing, on posarà a la venda peces exclusives que difícilment es poden trobar a Andorra.



–Vostè és bloguera de talles grans. Tota una excepció dins el món dels blogs de moda.

–Sí. La veritat és que no conec a cap altra bloguera de talles grans, com a mínim, aquí a Andorra.

–Com va sorgir la idea de crear un blog?

–Bé, jo soc una mica grassoneta, faig servir talles grans, però moltes vegades m’han parat pel carrer per dir-me que anava molt ben vestida o que combinava molt bé la roba. Aleshores vaig decidir obrir un blog on compartia els meus gustos, però ja fa temps que em dedico exclusivament a Instagram (@simiabitbol), perquè és on tinc més contacte amb els meus seguidors.

–Anar ben vestit no és qüestió de talles ni de tenir bon gust, doncs.

–És clar que no. Anar ben vestit és atrevir-se a posar-te el que t’agrada sense tenir por a què diran. A més, hi ha molts trucs per amagar una mica la panxa o dissimular les cames. Sempre combino diferents marques comercials, perquè no per tenir una talla gran t’has de gastar més diners en botigues, suposadament, especials o diferents. Pots anar a la moda i vestir bé amb qualsevol talla.

–Vostè participa en la pròxima edició del Vide Dressing de la Massana que se celebra de l’11 al 13 d’octubre.

–Sí, ja és la tercera vegada que hi participo. Com diu el nom, es tracta de buidar el fons d’armari per poder renovar, però de manera responsable. Per a mi el més important és com de bé ens ho passem entre les paradistes i les clientes.

–Què li diuen les clientes?

–Moltes em demanen que les assessori i els hi faig conjunts amb la meva pròpia roba que després elles compren.



–A més, en aquesta edició han hagut d’ampliar l’espai perquè cada vegada hi ha més demanda.

–Sí, és que la roba de segona de mà s’està posant molt de moda, ja que s’han de passar uns filtres i quasi tot el que es ven està net i en bon estat.

–Per què recomanaria a la gent que anés al Vide Dressing?

–Perquè passarem una bona estona i perquè es pot trobar roba que a Andorra no es ven. Jo compro molt a H&M i a Primark, que aquí no n’hi ha, així que també serà una mica exclusiu i a molt bon preu. En el meu stand hi haurà peces de les talles L i XL, però també sabates i accessoris.

–A què destinarà els beneficis que obtingui?

–Els beneficis s’acostumen a donar a entitats benèfiques. Jo encara no ho he decidit, però m’agradaria que una part anés a Laika.