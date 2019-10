El Dani Abreu és estudiant de Batxillerat i té molt clar que vol estudiar Direcció Cinematogràfica. Just fa un any va crear la productora Fyro Productions amb el seu amic Joan Ribó i enguany van decidir realitzar un curtmetratge, Nude, destinat a la Jornada Dona i Joventut. Aquest dissabte es projectarà per primera vegada a la Sala d’Actes del Prat del Roure.



–Com va sorgir la idea de crear Nude?

–Ja feia temps que pensàvem a crear un curtmetratge i quan van parlar-nos de la Jornada Dona i Joventut vam pensar que podríem fer-lo per a aquest esdeveniment [centrat en el paper de la dona a la societat actual] i aprofitar per parlar sobre temes com el feminisme o la violència de gènere.

–Com va ser el procés de producció?

–Vam escriure un primer guió i vam gravar-lo, però després vam veure que no ens acabava d’agradar i vam decidir reescriure el guió amb un altre plantejament. I el resultat ens ha agradat molt.

–Quin és l’argument?

–Una jove que sense voler penja una foto íntima a les xarxes socials i a partir d’aquí sorgeix una història que ens permet parlar sobre el ciberassetjament, la violència de gènere...

–S’han hagut d’informar prèviament?

–Jo soc qui ha escrit el guió i m’he basat en experiències del dia a dia per poder explicar aquesta història. Tot i així, també ens hem estat documentant i hem pogut aprofitar algun treball de l’institut.

–Quin missatge volen transmetre?

–Volem reflectir la hipocresia que hi ha actualment envers el feminisme. Per això expliquem la diferència entre el que la gent diu i el que la gent fa, que realment no concorda i, per tant, resulta hipòcrita.

–Ha estat molt difícil sent nois?

–Sí, sobretot trobar una idea en què quedés clar el que volíem transmetre.

–I quin és l’objectiu?

–Volem que serveixi com a canal per arribar a la gent i fer-los pensar, sobretot els joves. Després de la projecció d’aquest dissabte, intentarem fer-ne una altra i el penjarem a les xarxes socials perquè arribi al màxim de persones.

–Després de fer el curt, la vostra percepció sobre el paper de la dona ha canviat?

–Sí, realment bastant, sobretot en les converses que mantinc amb els meus amics. Abans passava una mica o no donava la importància que calia als temes sobre la dona, però ara sempre que cal intento rectificar-los.

–Han comptat amb alguna col·laboració?

–Sí, hem comptat amb un actor i una actriu de L’Animal Escola de Teatre, que també ens va deixar l’espai per gravar, i amb l’ajuda d’Andorra Televisió per a un parell d’escenes on havia de sortir un informatiu.

–Com valora la creació d’aquesta jornada?

–Per mi, és increïble, ja que són temes que s’han de visibilitzar perquè mai se li han donat massa importància a Andorra.