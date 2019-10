La Victòria Daràs té 75 anys, però no ha perdut l’interès per aprendre. Fa més de 30 anys que participa en tallers i cursos de manualitats, des de dibuix fins a ceràmica. El vidre, però, li té el cor robat i assegura estar «completament enganxada».



–Com va introduir-se al taller de vidre?

–Fa més de 30 anys que vaig començar a fer tallers de dibuix al Comú d’Andorra la Vella, després vaig passar per ceràmica o serigrafia. Com que m’agrada bastant investigar, vaig començar a posar vidres a la ceràmica i em vaig adonar que no tenia prou coneixements per fer-ho, per tant, em vaig inscriure als tallers d’Escaldes. I m’hi he quedat.

–És difícil treballar el vidre?

–Fàcil no és. Primerament has de dominar tallar-lo bé. És a dir, tallar recte no costa gaire, però fer corbes, donar-li una altra forma, és més complicat. I quan treballes amb fosa, cal dominar bé la temperatura.

–Quin tipus de peces fa?

–M’agrada molt el que és modern. He fet plats, centres, després marcs per miralls, rellotges, làmpades... També m’agrada investigar per saber què més puc fer. I aquest any he presentat una combinació del vidre adaptat amb fusta. Hi ha moltes possibilitats. El cert és que quan t’enganxes, t’enganxes!

–Però vostè ja és quasi una professional! Fa de tot!

–(Riu) Professional, no ho sé. Jo sempre dic que tinc molt per aprendre. No en tinc prou amb el que faig, vull fer més. M’agrada i això no vol dir que no trenqui cap peça, perquè també en trenco.

–Deu ser normal, no? Abans que surti deu tocar intentar-ho unes quantes vegades.

–Sí, però jo més de tres no repeteixo! Fins a tres vegades sí, si no abandono. Però sí que m’agrada molt provar coses noves. És mirar de superar-se cada dia, són els reptes que em poso.

–Què representa per a vostè poder fer aquest taller?

–Ui, el dia que fem vacances estic malalta! També faig activitats físiques, però aquesta és una de les que m’ha enganxat molt fort. Realment si no hi puc anar, ho trobo a faltar.

–Té moltes peces guardades? La família li’n demana?

–Tinc una clienta, que és la meva filla, que quan arriba una peça a casa és la primera que se la mira! Li agrada molt el que faig i té moltes peces. Jo també en tinc, però no m’agrada tenir tota la casa del que jo faig. Però les que m’agraden sí que les guardo. Tenen un sentit especial per a mi perquè he aconseguit allò que volia fer.

–D’on treu les idees?

–M’agrada mirar llocs com Pinterest i treure idees. No m’agrada copiar, però sí que em donen idees i llavors les adapto.

–Té algun repte al davant?

–Millorar, aquest és el meu repte. Millorar i continuar mentre pugui.