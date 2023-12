La UE, l’avortament i les pensions centren la jornada de Sant Tomàs

Durant el seu discurs en motiu del dia de Sant Tomàs celebrat ahir en una sessió honorífica a l’antiga Casa de la Vall, el síndic general, Carles Ensenyat, va demanar als diferents grups parlamentaris arribar a consensos entorn de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE), del qual s’han acabat de negociar les grans línies polítiques aquest darrer mes de desembre. El síndic va estipular durant el seu discurs que «al voltant d’aquesta qüestió no hi ha, com a mínim ara per ara, tot el consens que seria desitjable. Hi ha hagut un llarg procés d’informació i participació dels agents de la societat civil; hi ha un acord ampli entre forces polítiques que sumen una majoria important en aquesta Cambra, però no hi ha la unanimitat que s’ha aconseguit en altres fronts». Ensenyat es va dirigir al cap de Govern, Xavier Espot, encomanant-li «la vostra missió, senyor cap de Govern, treballar en els pròxims mesos, o el temps que sigui necessari, perquè el consens al voltant de l’Acord d’associació sigui encara més transversal».

En declaracions posteriors a la sessió de la Casa de la Vall i del discurs del síndic general, Espot es va dirigir a la premsa declarant que «ha esperonat tots els responsables polítics a intentar assolir els mateixos consensos unànimes en una qüestió tan transcendental com és el nostre procés d’aproximació a la Unió Europea. No puc estar més d’acord amb ell. Al final tots tenim una responsabilitat des d’aquest punt de vista». El cap de Govern va fer referència als esforços del seu Executiu per a poder conformar un pacte d’Estat entorn de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, tot i esmentar que «és veritat que hi ha dos grups parlamentaris que finalment no s’hi van voler sumar malgrat nosaltres haver fet molts esforços en aquest sentit. Els continuarem fent i ara que un cop l’Acord està tancat o les grans línies polítiques de l’Acord estan tancades, nosaltres farem tota la pedagogia i farem tot l’exercici de transparència que sigui necessari i d’aproximació, perquè Andorra Endavant i Concòrdia també s’uneixin a aquest gran consens».

El líder de l’oposició i de Concòrdia, Cerni Escalé, va respondre també en aquesta qüestió davant dels mitjans, defensant la seva posició en contra de l’Acord d’associació. Escalé va estipular que, respecte a la idea de consens mencionada per Ensenyat, «penso que és una qüestió de fidelitat al missatge polític que hem transmès als nostres electors i electores des de cada un dels partits polítics». Envers l’Acord d’associació, el conseller va sentenciar que «l’opinió de Concòrdia és molt clara. L’Acord, tal com ha estat negociat fins ara, és un acord que va en detriment dels interessos d’Andorra. Hem d’acabar de veure la versió final de l’Acord, però ja estava negociat al 90%. Presumim que l’Acord s’assembla molt al que havia estat negociat fins ara. Si és així, doncs, Concòrdia té una posició contrària a aquest Acord d’associació». Qüestionat per una de les grans línies polítiques pactades fins ara entre el Govern d’Espot i la UE, com és la lliure circulació de persones, el líder de Concòrdia va exclamar que «si finalment el que s’acaba acordant amb la Unió Europea és que aquest sistema de quotes s’ha de renegociar en un acord, a nosaltres ens sembla un equilibri bastant precari». Preguntat per la possibilitat d’arribar a consensos per les pensions, Escalé es va mostrar més obert declarant que «sobre les pensions és fàcil arribar a consensos, com els que descrivia el síndic. Penso que les posicions no estan allunyades i que el país requereix un canvi important. No ens hem d’enganyar, qui decideix aquí si hi ha un consens o no és DA. Però hi ha predisposició per part de la majoria i també dels grups de la minoria per arribar a un acord sobre les pensions».

La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, l’altre partit present al Consell General que no es va adherir al pacte d’Estat per l’Acord d’associació, va recordar que el seu grup parlamentari ha sol·licitat un estudi d’impacte alternatiu al que està elaborant l’AR+I envers l’associació amb Europa. Montaner va declarar que «nosaltres farem la nostra feina de controlar el Govern com no pot ser d’una altra manera. Nosaltres tenim tota la documentació des de l’inici i els últims documents ja els vam reclamar al secretari d’Estat (Landry Riba). Al principi havia dit que no hi havia res i que totes les negociacions orals no estaven plasmades a nivell escrit. Ara ens ha facilitat un enllaç» amb la documentació per ordenar l’informe. Aquest estudi serà presentat al primer semestre de 2024 en un acte públic amb l’explicació personal del gabinet Gide.

La consellera general del PS, Judith Salazar, va posar èmfasis a arribar a consensos en la despenalització de l’avortament. Salazar va explicar que «crec que en totes les coses hi ha posicions que són més ambicioses i n’hi ha que ho són menys. I, per tant, haurem de ser capaços de trobar un punt intermedi. Però el que és una evidència a les alçades que estem, és que alguna cosa hem de fer i que no ens podem conformar a continuar dient que a Andorra no està permès i és el que hi ha».