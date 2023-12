El parc eòlic permetrà reduir del 25 al 35% la compra d’energia

La futura infraestructura del parc eòlic del Maià serà «un abans i un després en la producció d’energia al país, i ens permetrà arribar a cobrir més del 30% de la demanda actual d’energia a Andorra contribuint a l’objectiu de la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)», va explicar ahir el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

Aquest serà el primer parc eòlic al país i estarà ubicat al paratge del cim del Maià. El parc eòlic permetrà reduir del 25 al 35% l’exposició als preus de mercat dels països veïns que s’han multiplicat per set darrerament i incrementar la producció d’energia d’origen nacional. Actualment, el país produeix prop del 20% de l’energia i la futura infraestructura permetrà fer un salt qualitatiu, arribant a una mica més enllà del 30% de producció nacional.

Forné va comparar el parc eòlic amb el sistema hidroelèctric instal·lat al Llac d’Engolasters, que, actualment, permet generar gran part de l’energia nacional. El futur parc permetrà incrementar la «sobirania energètica» i, per tant, «reduir la dependència i l’exposició», a l’hora de comprar energia als mercats internacionals que cada vegada són «més volàtils». El secretari d’Estat va afegir que «la reducció de la dependència energètica està vinculada a l’impuls de noves infraestructures al país que produeixin energia de fonts renovables».

Per avançar en la construcció del parc al Maià, l’Executiu ha validat aquesta setmana posar a exposició pública el Pla sectorial d’infraestructures eòliques d’Andorra, després d’haver rebut els informes preceptius i vinculants dels comuns de Canillo i Encamp sobre la futura infraestructura. Aquest és un pas necessari i imprescindible que cal fer tal com marca la Llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes, que estableix el procediment d’avaluació ambiental estratègica dels plans sectorials d’energia. Un cop passat aquest termini, el Govern podrà aprovar de forma definitiva el Pla sectorial i adjudicar el projecte constructiu del parc eòlic.

Entrant al detall de què estableix el pla, es reserva una única zona en tot el país per a la instal·lació del parc que s’ubicarà al paratge del cim del Maià, que segons els informes previs és la zona amb més potencial de producció d’energia. S’instal·larien un total de 10 aerogeneradors que permetrien generar una producció anual de 511 GWh/any, el que equival al consum anual de 15.000 llars.

La producció d’energia, d’origen renovable, permetrà evitar l’emissió d’entre 4.900 i 6.400 tones de diòxid de carboni per any i contribuirà a assolir els objectius climàtics d’Andorra per a l’any 2023. A més, el sistema d’aerogeneradors permetrà optimitzar l’ocupació del sòl, ja que tindrà una ràtio d’ocupació de terreny de 140 metres quadrats /MW instal·lat. Aquesta ràtio d’ocupació és molt menor que el que tindria una instal·lació fotovoltaica (5.000 metres quadrats /MW instal·lat).