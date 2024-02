Subhasta de pintura catalana a la Carlos Teixidó - Art Gallery

Demà dia 15, tots els amants de l’art i col·leccionistes podran participar en la subhasta d’art de pintors catalans de primer nivell a la galeria Carlos Teixidó - Art Gallery d’Andorra, situada a l’edifici The Embassy de la capital.

A l’exposició, es poden visitar 33 peces d’artistes d’enorme categoria, per les quals es podrà pujar fins demà a les 18.00 hores, quan es produirà la subhasta extraordinària. Cal destacar que l’exposició es va obrir el passat 25 de gener, i des d’aquell moment les persones interessades van poder començar a fer les seves ofertes pels quadres.

Per primera vegada al Principat, el galerista Carlos Teixidó subhasta obres de pintors catalans de gran nivell a The Embassy amb una mostra d’obres de destacats noms del panorama de l’art català.

Per participar-hi es podia fer acudint presencialment a l’exposició o pujar a través de la pàgina web, on també es pot trobar tota la informació de les obres i el preu de sortida.

Dins del repertori disponible es poden trobar pintures de Sorolla, Nonell, Picasso, Baixeras, Labarta, Matilla, Canals, Llimona, Roig, Serra, Sacharoff, Meifrèn, Togores, Gual, Tapiró, Brull, Navarro, Clarasó, Mir, Cusachs, Urgell, Vancells, Sunyer, Fortuny, Creixams, Borrell del Caso, Gargallo, De Riquer, Colom, Villà o Mallol.

El funcionament de l’esdeveniment serà que les persones o col·leccionistes interessats en una de les peces d’art podran pujar per l’obra pagant el preu de sortida o una mica més alt, així com donar-se d’alta a través de la pàgina web per sol·licitar el quadre. Així, es farà un acte públic en el qual se subhastarà el quadre, i segons van informar, si la persona que hagi pujat no està a la sala o no ha trucat a l’encarregat, l’obra quedarà adjudicada a una altra persona interessada.