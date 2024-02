Arriba l'Andorra Guitar Fest més internacional

L'Andorra Guitar Fest està a pocs dies d'engegar la seva sisena edició amb un programa complet amb espectacles d'artistes professionals de la guitarra clàssica. El director del festival internacional de guitarra d'Andorra, Manuel Alonso, ha ressaltat la gran característica d'enguany i "serà un festival més internacional per la diversitat de nacionalitats i guitarristes".

El festival se celebrarà al Teatre Comunal d'Andorra la Vella i l'Andorra Park Hotel, oferint una proposta plural i multicultural que situarà la guitarra com a protagonista indiscutible de l'escena musical. El cicle de guitarra s'iniciarà el pròxim 19 de febrer amb un duet de prestigi format per David Sanz i Christopher Avile, una actuació que segurament captivarà al públic més exigent. Continuarà el 20 de febrer amb el trio internacional Desconcierto, una combinació d'aires xilens, argentins i andorrans que promet transportar els espectadors a través d'un viatge musical immersiu. L'esdeveniment tancarà la roda musical el dijous 21 amb l'italià Fabrizio Ferrano i el bielorús Badislav Blaha, seguit d'un concert de clausura amb la reconeguda Orquestra de Guitarres de Barcelona el 23 de febrer a la Sala Guillemó de l'Andorra Park Hotel.



El director i organitzador ha descrit amb orgull el treball dut a terme durant aquests anys amb la preparació de les edicions passades de l'esdeveniment, tot i això, ha volgut remarcar que cada any ha anat aprenent "i cada festival ha portat nous aprenentatges". En declaracions a l'agència ANA, també ha volgut agrair el suport rebut per part "d'empreses, associacions i institucions públiques, concretament les subvencions del comú d'Andorra la Vella".



La temàtica de l'exhibició acull a un públic en concret i fidel, i Alonso ha descrit la dificultat que s'ha anat presentant cada any en "trobar un públic que escolti guitarra clàssica i flamenca, i que acudeixi a concursos de guitarra". No obstant, ha remarcat una millora evolutiva i és que "fa un parell d'edicions la gent s'ha anat acostumant, els ha agradat i han repetit".

Una de les fites marcades que ha assenyalat és poder "arribar a la part pressupostària", i espera poder iniciar converses amb el Govern per "aconseguir fixar un pressupost fix anual" per garantir futures edicions del festival. De la mateixa manera, vol arribar a ser un referent internacional i aconseguir "que la gent pugi a Andorra a participar en els concerts i concursos o bé a les 'masterclass'".



Igualment, Alonso no ha volgut perdre l'oportunitat de ressaltar el potencial dels músics andorrans al·legant que "el país té un potencial d'artistes que es poden aprofitar". Amb tot, el director vol demostrar que existeix una carta cultural de qualitat i de referència internacional, i consolidar l'esdeveniment en l'àmbit acadèmic, formatiu i lúdic de concerts.