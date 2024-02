Ordino participa en la Festa de l’Os de Sant Llorenç de Cerdans

L'Associació de Cultura Popular d'Ordino, mitjançant el president, Albert Roig, i la secretària, Eva de la Pena, acompanyats per la consellera de Comunicació, Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme del Comú d'Ordino. Meritxell Rabadà, ha estat present al llarg de tot aquest cap de setmana a la Festa de l'Os de Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir), un dels cinc municipis integrants de la candidatura Unesco de les Festes de l'Os dels Pirineus patrimoni cultural immaterial de la humanitat.



Els membres de la delegació han participat en els actes oficials que es van iniciar divendres 16 de febrer amb el traspàs de la pota de l'os. Es tracta d'un acte simbòlic que els municipis del Vallespir fan entre ells en el qual el darrer poble que ha fet la festa passa el relleu a la següent. En aquest cas ha estat Prats de Molló que la va celebrar el diumenge 11 de febrer qui va traspassar la pota de l'os a Sant Llorenç per iniciar als actes de la festa de l'os en aquest municipi, el darrer a celebrar-la. En aquest acte hi eren presents les principals autoritats de cada una de les mairies: el maire d'Arles de Tec, David Planas, l'adjointe au maire de Prats de Molló, Jana Maison, i el maire de Sant Llorenç de Cerdans, Lluís Caselles.



Durant els tres dies que dura la celebració, els representants ordinencs han estat presents en diferents actes, entre els quals destaquen tres: la Festa del vell Os dedicat exclusivament a la canalla i els adolescents; l'estrena de l'Os dels Avis, una festa que se celebrava per primer cop i en la qual hi participen les persones més grans del poble i que havien fet l'os de joves; i finalment la Festa de l'Os en la qual han tingut el privilegi d'assistir al moment en el qual es vesteix la persona que fa d'os i la resta de personatges.



El desplaçament dels ordinencs a Sant Llorenç de Cerdans compleix amb un dels objectius del conveni signat a Ordino el desembre passat entre els cinc pobles el qual té com a un dels punts principals el d'estrènyer els vincles entre les diferents comunitats per tal d'afavorir el diàleg i el coneixement mutu.