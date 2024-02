Intercanvi de l'Institut de Música amb una banda del nord de França

L’Institut de Música fa aquesta setmana un intercanvi amb l’Amicale des Orchestres d’Harmonie de la Ville du Havre, una banda del nord de França, amb l’objectiu de potenciar les relacions amb altres institucions dels països veïns i generar sinèrgies. Des d’aquest dijous i fins diumenge un grup de 60 músics gals duran a terme activitats conjuntes amb els alumnes de l’Institut de Música, ja siguin els assajos previstos per com les visites a la parròquia i a tot el país.

L’intercanvi culminarà amb un concert conjunt previst per aquest dissabte a les 19.00 hores al centre de congressos. El concert, amb entrada lliure, farà un repàs de les obres més conegudes del repertori per banda. La primera part el realitzarà només la banda francesa, i la segona part serà conjunta amb la Banda de l’Institut de Música. Aquesta actuació implicarà sobre l’escenari, en algun moment del concert, més de 100 músics. A més, també comptarà amb l’actuació com a solista de saxòfon de l’alumne David Francome.

D’aquesta manera, doncs, l’Institut de Música potencia la voluntat dels darrers anys que el centre surti fora de les aules per mostrar a la ciutadania l’activitat que es fa al llarg del curs.