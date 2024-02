Bonell i Joval presenten el reglament de l’estatut de l’artista

El reglament de l’estatut de l’artista va ser presentat ahir en roda de premsa per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el cap d’Àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval. Aquest reglament va ser definit per la ministra com una «eina per ajudar als artistes per la seva professionalització» amb els objectius de desenvolupar els requisits i procediments perquè els artistes es puguin beneficiar de les garanties que els hi proporciona la Llei de l’estatut de l’artista. El reglament inclou la creació de la Comissió Andorrana de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, l’acreditació dels artistes professionals del país, el desplegament de les cobertures i prestacions concretes de la seguretat social pels professionals, com les baixes de maternitat, paternitat, baixes laborals o jubilació com ja les tenen els treballadors per compte propi, i l’elaboració d’un registre d’artistes.

La Comissió de Seguiment / La nova Comissió estarà integrada per dos representants del Ministeri de Cultura, un representant del Ministeri d’Economia, un altre del de Finances i un altre del de treball, un membre de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), dos artistes independents que representin a les associacions culturals i artístiques del país, així com un representant del SEDAW, sent nou membres en total els que conformen la comissió. Aquest organisme es reunirà dues vegades a l’any per desplegar les funcions d’aprovació o denegació del procediment de reconeixement d’acreditació dels artistes, el seguiment d’activitats dels acreditats, la proposició de programes, actuacions i accions legislatives en aquesta matèria i proporcionar a les administracions públiques les dades corresponents per aplicar la normativa de l’estatut.

Acreditació dels artistes / La qualificació per determinar l’acreditació d’un artista com a professional es podrà efectuar per dues vies. D’una banda, per criteris econòmics, en què el sol·licitant haurà de demostrar que se sustenta econòmicament amb els ingressos que percep de la seva activitat professional com a artista i que arriba al llindar econòmic establert pel salari mínim interprofessional. D’altra banda, es podrà optar a l’acreditació si es presenta a la Comissió un pla de professionalització, que haurà d’incloure els objectius artístics i econòmics per tal d’arribar al llindar econòmic establert en un termini màxim de cinc anys i per demostrar el potencial desenvolupament professional.

La internacionalització i la comunicació per a impulsar els artistes / La ministra Bonell va avançar que, des de la futura Comissió, «volem moure una campanya de comunicació a tots els programadors andorrans perquè coneguin als artistes del país i se’ls contracti degudament perquè tinguin aquesta seguretat jurídica». Paral·lelament, Joval va fer èmfasis en la idea que «no hi ha professionalització sense internacionalització». Per aquest motiu, deia Joval, des del Govern han anat impulsant diferents iniciatives i projectes per a potenciar aquesta com la presència d’artistes andorrans a esdeveniments a l’estranger o el programa de diplomàcia cultural en col·laboració amb Afers Exteriors.