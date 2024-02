La nova exposició ‘SONS’ combina art visual i sonor

Tret de sortida a la nova exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra en col·laboració amb l’ONCA que estarà disponible des d’avui fins al 5 de gener de 2025. SONS: Analogies Musicals a la Pintura es tracta d’una nova exposició que destaca pel seu «eclecticisme, polièdrica, transversalitat i sinestèsica», tal com la va definir la comissària de l’exposició, Pilar Giró. Giró va explicar ahir que aquests quatre elements «els podem experimentar durant el seu recorregut». Polièdrica perquè «tenim moltíssimes mirades» envers el reflex de les obres d’art, eclèctica pel «cúmul d’estils diferents que hi podem trobar», transversal pel «diàleg entre el llenguatge sonor i visual», i sinestèsica perquè «és una exposició per ser vista, sentida i escoltada». Aquesta seria la millor descripció per a definir SONS, una experiència que permetrà al visitant endinsar-se dins de les obres exposades no només a través dels ulls, sinó també a través de l’oïda amb la música de Kik Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura Garcia, que acompanyen les diferents pintures amb les seves melodies que poden ser escoltades a través d’uns auriculars al mateix temps que s’admiren els quadres. Tal com comentava Giró, «hi ha moltes maneres de veure, viure i mirar un quadre. Sobretot, un quadre no ens parla d’un passat. Si no que és important prendre consciència de per què mirem en un present». La comissària va esmentar que SONS està confeccionada per ser «vista, sentida i escoltada».