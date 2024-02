Inaugurada ‘La Sisena Extinció’ d’Alain Ernoult

Amb l’objectiu de continuar la tasca de sensibilització i divulgació dels objectius del desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic i el respecte pel medi ambient, FEDA Cultura, conjuntament amb l’Ambaixada de França, han col·laborat per portar al Principat aquesta colpidora exposició. La mostra es podrà visitar al MW Museu de l’Electricitat fins al 3 de novembre d’aquest any.

La col·lecció, que va formar part del Festival Internacional de Fotoreportatge Visa Pour l’Image – Perpinyà, posa el focus sobre l’extinció massiva d’espècies animals que s’està produint a conseqüència de l’activitat humana. És, de fet, la diferència principal d’aquesta Sisena Extinció, ja que les cinc anteriors van ser causades per fenòmens naturals, juntament amb la rapidesa amb la qual s’està produint.

La Sisena Extinció, l’exposició que acull el MW Museu de l’Electricitat va ser inaugurada oficialment aquest dimarts al vespre. Oberta al públic des del novembre passat, l’acte formal previst pel 8 de novembre del 2023 es va ajornar a causa del dol nacional en memòria de qui fou cap de Govern, Toni Martí. El director general de FEDA, Albert Moles, l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, i el director de Visa Pour l’Image, Jean-Luc Soret, van ser els encarregats de donar per inaugurada la mostra en presència de l’autor, el fotògraf francès de renom internacional Alain Ernoult.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació