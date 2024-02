Sant Julià de Lòria destinarà 14.247 euros per portar Figa Flawas a la festa major

El Comú de Sant Julià de Lòria va anunciar el dimarts que el duet català Figa Flawas, format per Pep Valasco i Xavier Cartanyà, serà un dels grups musicals principals per la festa major de Sant Julià de Lòria d'aquest any 2024. Segons publica avui el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el Comú abonarà 14.247,5 euros per tal de portar el grup a la festa i satisfer així la demanda de diferents col·lectius de la parròquia.

El pròxim 29 de juliol, i juntament amb altres grups que encara estan per determinar, Figa Flawas serà a l'escenari de la plaça de la Germandat per fer gaudir al públic assistent a ritme dels seus sons urbans, que van de la bachata al hip-hop passant pel reggaeton, la salsa i la rumba. No hi faltaran les propostes del seu tercer i últim disc, Calçotada, tot just estrenat el passat mes de gener.

A més a més, la formació també oferirà al públic cançons tan famoses com Mussegu, Xalalà o Diabla, que s'han convertit en himnes generacionals i han generat milions de reproduccions a les plataformes digitals.