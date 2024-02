Torna la Temporada del Teatre a Andorra la Vella

Andorra la Vella torna a organitzar la Temporada del Teatre, en aquest cas la 64a edició. La proposta d’aquest any, a més, torna a estar feta només pel Comú de la capital, ja que el centre de congressos de Sant Julià de Lòria encara es troba inactiu arran de l’incendi que va haver-hi.

Per tant, la Temporada del Teatre enguany consta de quatre obres, de les quals dues seran els plats forts: per una banda ‘Tempest Project’, de Peter Brook, «una proposta per als amants del teatre amb majúscules», va emfatitzar el cap de l’àrea de Cultura del Comú d’Andorra la Vella, Jan Cartes; i per l’altra ‘La Trena’ de la Perla29. A aquestes dues propostes se’ls afegeixen ‘Conspiranoia’, una proposta de Marc Angelet i Jordi Casanovas en què el tema principal són les relacions d’amistat, a més de la producció nacional ‘Somiatruites’, de la Jove Companyia de Dansa d’Andorra (Jocand). I és que el tret de sortida de la temporada serà el 21 de març amb ‘Conspiranoia’ i acabarà el 9 de maig amb ‘La Trena’.

Les entrades de les obres de teatre seran de 20 euros, perquè «el preu no sigui un problema per apropar la cultura de la gent», va remarcar la cònsol major de la parròquia, Olalla Losada. D’altra banda, cal remarcar que el Comú destina a aquesta temporada 40.000 euros.