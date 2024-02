Una xerrada de Jordi Borràs, a l'agenda de 'Canya als museus'

L'àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va presentar les activitats associades a la iniciativa Canya als museus que se celebraran als equipaments gestionats pel Govern entre el març i el juny. L'objectiu és oferir experiències variades en temàtica i format per dinamitzar els museus a través d'activitats que permetin el gaudi, l'aprenentatge i la reflexió. D'aquesta manera, la iniciativa esdevé el marc per a l'intercanvi de coneixements entre els assistents, els professionals que intervenen en les activitats i les col·leccions dels museus.

Des de l'Executiu, es van destacar, entre d'altres, la visita a Casa Museu Areny-Plandolit després de la renovació de la vitrina que conté la vaixella de la família; la visita en clau de gènere del Museu de l'Automòbil i la xerrada a càrrec del periodista Jordi Borràs sobre l'auge de l'extrema dreta, en el conjunt d'activitats previstes per a aquesta temporada primaveral.

D'altra banda, la setmana abans a la celebració de Sant Jordi, es proposen un conjunt d'activitats relacionades amb la literatura (sota el lema, Setmana de literatura als museus) per celebrar aquesta festivitat: una xerrada-diàleg amb Iñaki Rubio, una ruta literària i dues activitats familiars. A més, enguany es reprenen les Jornades d'art romànic que van tenir bona rebuda a les edicions precedents, i que s'organitzen per tercera vegada. Aquestes, compten amb una exposició de Mar Garcia, una xerrada a càrrec d'Íngrid Forell, una visita nocturna a l'església de sant Serni de Nagol i una activitat familiar.

Finalment, com és habitual, recordar que amb motiu del Dia internacional dels museus, que se celebra el 18 de maig, l'entrada als equipaments gestionats pel Govern serà gratuïta. Per poder participar en les activitats, s'ha de reservar plaça a l'adreça electrònica [email protected]. Així mateix, les activitats són gratuïtes per a posseïdors del Carnet Jove. La programació completa de la nova edició de Canya als museus es pot consultar a la pàgina web de l'Executiu o a la de museus i monuments d'Andorra.