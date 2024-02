Concòrdia remarca la necessitat d'una Llei de l'aigua per prevenir restriccions

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat a Sindicatura quatre preguntes amb resposta oral, les quals hauran de ser respostes en la sessió de control del pròxim 7 de març, a més d'una pregunta amb resposta escrita. Una de les qüestions formulades versa al voltant de la gestió de l'aigua, un recurs cada vegada més preuat a Andorra, així com la planificació i accions fetes per garantir la sostenibilitat hídrica. En aquest cas, el conseller general Jordi Casadevall remarca la necessitat d'una Llei de l'aigua, sota l'objectiu d'afrontar els desafiaments de sequeres i altes temperatures. És per aquest motiu que es demana a Govern sobre el termini que preveu per disposar del Projecte de llei relatiu a l'aigua, a més de quines mesures s'haurien de prendre per prevenir eventuals restriccions d'aigua en els pròxims mesos, arran de la manca de precipitacions, de neu i, consegüentment, d'aigua que hauria de provenir del desgel.

Per altra banda, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, té la intenció de portar a debat el progrés del text definitiu de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, demanant sobre les mesures i el calendari que preveu el Govern per a la seva divulgació i votació. A més, en una segona pregunta, Escalé s'interessa sobre la creació d'una agència tributària única, preguntant sobre si l'Executiu encapçalat per Xavier Espot ha dut a terme actuacions concretes i si hi ha establert un full de ruta.

Finalment, el conseller general Pol Bartolomé ha entrat una bateria de preguntes amb resposta escrita, les quals s'enfoquen en l'ampliació de la depuradora de Sant Julià de Lòria i, especialment, en la capacitat de resposta davant el creixement demogràfic i els canvis climàtics. Per aquest motiu, Bartolomé s'ha interessat a saber la situació de la depuradora respecte a la seva capacitat i els terminis que contempla l'Executiu per iniciar l'ampliació d'aquesta o la instal·lació d'un nou centre de tractament a Encamp. Tanmateix, el conseller general de Concòrdia ha demanat també en quina mesura els períodes de sequera viscuts els darrers anys ha descongestionat la pressió existent sobre les depuradores del país.