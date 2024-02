El PS i Concòrdia donen suport a Montaner davant la causa contra ella

Andorra Endavante s'ha després que partits com el socialdemòcrata hagin donat la seva opinió respecte als dos anys de presó que demana la Fiscalia per Carine Montaner. Així, fonts properes a Andorra Endavant argumenten que «els silencis de la majoria tradueixen una certa complicitat amb l’ambaixador exparlamentari i amb el què està passant», afegint que excepte el síndic i el PS tots es renten les mans i avalen les injustícies». Des d’EL PERIÒDIC hem pogut parlar amb els grups parlamentaris de Demòcrates i Concòrdia per saber la opinió dels partits.

Partit Socialdemòcrata/ El Partit Socialdemòcrata ha compartit públicament el seu suport cap a la consellera general i presidenta del Grup Parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, vers la petició de la Fiscalia de dos anys condicionals de presó i la seva inhabilitació durant dos anys per un "delicte major de revelació de secrets qualificat per autoritat o funcionari" per haver fet públic el salari de l'exconseller general i actual ambaixador d'Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Suïssa i Liechtenstein, Ferran Costa.

Independentment de les diferències ideològiques entre el PS i Andorra Endavant, els socialdemòcrates aposten fermament per la transparència i asseguren que "sempre hem defensat que els salaris de càrrecs públics han de poder ser consultables per a tothom". A més, en el comunicat enviat als mitjans de comunicació asseguren que "són uns diners que provenen de les arques públiques" i destaquen que "la societat hauria de tenir la informació al seu abast".

Des del PS consideren "completament injusta la persecució o atacs cap a un càrrec públic que únicament ha fomentat la transparència de la gestió de les arques públiques, més tenint en compte que mesos després de l'afer els salaris dels consellers generals van passar a ser públics". Per això, asseguren que des del partit donen tot el suport a Carine Montaner.

Demòcrates/ Des de EL PERIÒDIC hem contactat amb el partit Demòcrates per Andorra. El president del grup parlamentari, Jordi Jordanaha explicat que «no volem opinar sobre un tema que està actualment a disposició judicial», afegint que «el grup parlamentari ni és part del problema ni hi intervé».

Tot i així, Jordana ha remarcat que des del partit polític «sempre hem defensat la transparència, i més en casos com els salaris públics».

Concòrdia/ D’altra banda, el grup parlamentari de Concòrdia també té tres punts a aportar. Així, el primer és que «és incomprensible que fins fa poc els salaris dels polítics no fossin públics», afegint que «Des del nostre punt de vista és una anomalia que els salaris públics tinguin la consideració de secret d’estat», considerant aquest fet un error.

El segon punt també té a veure amb la transparència, i és que Concòrdia aposta per «fer molts més passos per afavorir una major transparència envers les institucions públiques», posant com a exemple posar a disposició del coneixement públic la publicació de les agendes dels polítics i documents vinculats als ministeris.

Tanmateix, el grup parlamentari ha volgut emfatitzar en el fet que «troba desproporcionada» la pena que la Fiscalia ha imposat a la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, donant així suport a la seva figura juntament amb el grup socialdemòcrata.