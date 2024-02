Tor fa èmfasi en els discapacitats, les dones i els infants a l’ONU

Les sessions d’alt nivell de la 55a sessió regular del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (OHCHR) finalitzen avui a Ginebra, Suïssa, amb la presència de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb altres alts mandataris de tot el món com el secretari general de les Nacions Unides (ONU), António Guterres, l’Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU, Volker Türk, o el ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, entre d’altres. L’agenda de la ministra andorrana va combinar les sessions del propi OHCHR amb diverses reunions bilaterals amb altres estats o organitzacions.

Tor davant del Consell de Drets Humans/ La ministra Tor s'ha dirigit aquest matí a l’OHCHR recordant que, actualment, «la humanitat fa front a reptes globals d’unes dimensions inèdites: conflictes armats, pobresa extrema, fam, desigualtats, canvi climàtic i desplaçaments forçosos». Aquests reptes estant tenint com a conseqüéncia diverses violacions dels drets humans, i per aquest motiu ha fet una crida a «refermar el compromís envers tots els drets humans» apel·lant al restabliment de la universalitat dels drets humans de la Declaració Universal.

En aquesta línia, la ministra ha recalcat el compromís andorrà envers als drets humans posant d’exemple la iniciativa ‘Drets Humans 75’, on el Principat vol destacar els drets de les persones amb discapacitat. Aquest projecte conmemora l’aniversari de la Declaració Universal amb tres objectius principals centrats en la universalitat, el progrés i el compromís sota la direcció de Drets Humans de Nacions Unides. La iniciativa culmina amb una reunió d’alt nivell al desembre de 2023 en la qual s’anunciaran compromisos i idees globals per a una visió de futur sobre els drets humans.

A més, Tor ha fet èmfasi en què l’Executiu andorrà treballa per a què els joves puguin comptar com a referents a personalitats públiques amb diversitat funcional.

Seguidament, la ministra ha recalcat el compromís d’Andorra amb la protecció dels drets de la infància des d’una perspectiva integrada i centrada en els seus pròpis drets. I, per últim, Tor ha fet una darrera crida per un «multilateralisme més multilingüe, que garanteixi la seva inclusió i eficàcia i que no deixi ningú enrere».

Reunió amb l’amfitrió suís/ La primera de les reunions de Tor a Ginebra va ser al dilluns amb el seu homòleg de Suïssa, Ignazio Cassis. En aquesta ocasió, els dos ministres va tractar les relacions bilaterals entre ambdós països, les quals van descriure com «excelents» i «sòlides» per compartir reptes comuns tant al continent europeu com fora d’aquest, i voler afrontar-los mitjançant un «fort compromís amb el multilateralisme».

Dones en l’àmbit multilateral/ A través de la invitació del ministre Albares, Tor va assistir a un esdeveniment paral·lel envers la representació de les dones en l’àmbit multilateral celebrat dins del marc de la sessió del Consell de Drets Humans. La ministra andorrana va recalcar que l’empoderament femení és una de les línies prioritàries pel Ministeri d’Afers Exteriors andorrà.

Acord amb la Creu Roja/ La tanda d’esdeveniments de dilluns va finalitzar amb la firma d’un acord de col·laboració amb la presidenta del Comitè Internacional de la Creu Roja (ICRC), Mirjana Spoljaric. Tor va realçar que aquest acord neix de les prioritats mútues de l’Executiu andorrà i de la Creu Roja envers l’assistència i el dret internacional humanitaris.

Trobada amb la directora general de l'Oficina de Ginebra/ En els dies posteriors, la ministra s'ha pogut reunir amb la directora general de l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Tatiana Valovaya, amb qui han tractat diverses temàtiques en favor de fer més inclusiva la tasca de les Nacions Unides i dels estats membres que inclouen el multilingüisme (tema del qual Andorra ja va presentar una resolució amb Colòmbia per afavorir la diversitat d'idiomes l'any 2022), les reunions híbrides i la paritat.

Reunió Tor-Türk/ L'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Volker Türk, ha rebut a la ministra andorrana, on Tor ha refermat el compromís nacional amb el respecte i la promoció dels drets humans, en particular els de les dones i els infants, i fent especial referència a la iniciativa del Principat envers els drets de les persones amb discapacitats.

Educació i digitalització/ Així mateix, Andorra ha estat present a l'esdeveniment paral·lel d'alt nivell organitzat pel ministre d'Afers Exteriors d'Estònia, Margus Tsahkna, el viceministre de Costa Rica, Rodolfo Solano, i el ministeri d'Afers Exteriors d'Ucraïna, que ha girat entorn de la digitalització i l'educació. La sessió ha volgut aprofundir en com es poden potenciar les eines digitals per alleujar els reptes com l'accessibilitat a l'educació, l'alta càrrega de treball dels professors o la promoció de l'alfabetització digital, a més d'esmentar diferents aspectes com l'agressió dins de l'àmbit educatiu.

Per últim, Tor s'ha trobat en aquests darrers dies amb representants de Costa Rica, Colòmbia, Mònaco, Eslovènia, Estònia i amb el representant permanent de la Francofonia.

Guterres exigeix una reforma del Consell de Seguretat/ Paral·lelament, durant els discursos del secretari general i l'alt comissionat de dilluns, Guterres i Türk van denunciar la situació global actual i la de les Nacions Unides. Per una banda, Guterres va fer èmfasi en la gran perillositat que resideix en els múltiples conflictes oberts que hi ha actualment al món, fent referència a territoris com Ucraïna, Gaza, Sudan o la R. D. del Congo, i demanant a la comunitat internacional una «responsabilitat primordial» respecte a aquests. En aquesta línia, Guterres va denunciar que el Consell de Seguretat s'ha mostrat «sovint bloquejat i és incapaç d'actuar en els assumptes més importants dels nostres temps en matèria de pau i seguretat». Per aquest motiu, el secretari general va demanar que, aprofitant la Cimera del Futur del setembre d'enguany, els estats membres a «donar una passa endavant» instant a una reforma seria de la composició i els mètodes de treball del Consell de Seguretat.

Türk denuncia la desinformació envers l'ONU/ L'alt comissionat pels drets humans de les Nacions Unides va denunciar que «l'ONU s'ha convertit en un parallamps de la propaganda manipuladora i en el boc expiatori dels fracassos polítics» que han suposat l'aparició de múltiples conflictes i causat diverses violacions dels drets humans en tot el món. Türk va al·legar que aquestes campanyes de desinformació són «profundament destructives pel bé comú i traeixen cruelment a moltes persones que la seva vida depenen» de l'organisme.