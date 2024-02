Posada en marxa d'un tribut que gravi la inversió estrangera immobiliària

De cara a poder aconseguir aquest fet, des de Govern s'ha decidit crear un model d'acord en què es calcula aquesta base partint del valor real de la inversió estrangera immobiliària, la qual es formalitza "a conseqüència de l’autorització de la inversió estrangera atorgada" . El tipus de gravamen és progressiu en funció del nombre d’unitats immobiliàries sobre les quals es materialitza la inversió, establint-se una bonificació de la quota de tributació en el cas que aquesta es materialitzi en immobles destinats al mercat d’habitatge de lloguer per a residència habitual i permanent durant un termini mínim de 10 anys, limitant així aquesta bonificació a través de clàusules "que no puguin donar peu a l'abús" .

El BOPA ha publicat aquest matí la llei aprovada el passat 1 de febrer al Consell General, en relació amb l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra, la qual "ha experimentat un creixement important i sostingut en el temps des de la seva implantació, i que manifesta l’atractiu que suposa Andorra per als inversors internacionals" . Així doncs, i tenint present la dimensió i els recursos dels quals Andorra disposa, i davant la necessitat de garantir un model de creixement sostenible, s'ha constatat la necessitat "d'un tribut que gravi la inversió estrangera immobiliària, amb l’objectiu de contribuir en benefici de les polítiques públiques, com les de foment de l’habitatge de lloguer i les de diversificació econòmica" .

