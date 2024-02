La dotzena edició de la cantada interescolar rep a més de 330 alumnes

Les escoles de les set parròquies del Principat han participat a la jornada, la qual s'ha retransmès a través de Canillo TV. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel centre educatiu canillenc i produïda per l'alumnat del mateix centre. A l'acte hi han assistit el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i la directora del Departament d’Escola Andorrana, Olga Moreno.

Durant la jornada que ha tingut lloc aquest matí s'han exposat també els treballs realitzats per l’alumnat a les classes de plàstica sobre el coneixement de les parròquies, sota la intenció que els estudiants comparteixin els coneixements que tenen sobre la seva població amb els alumnes de la resta centres educatius, i a través de l’elaboració de materials plàstics sobre els espais i monuments icònics de cada zona.

Més de 330 alumnes de tercer de primera ensenyança del sistema educatiu andorrà han participat avui en la tradicional cantada interescolar, celebrada a les instal·lacions del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i que, enguany, arriba a la seva dotzena edició. L'objectiu de l'activitat és incentivar el gust per la música i transmetre valors a través de la interpretació de diferents cançons, com Enfants du monde, de Green Team, o Vaig aprendre, del musical del Petit Príncep.

