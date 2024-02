Noemí Amador pregunta sobre el conveni col·lectiu amb la participació dels treballadors del SAAS i dels sindicats

La consellera general del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, ha entrat una pregunta d'urgència al Consell General en referència a si es té plantejat revisar el conveni col·lectiu amb la participació dels treballadors del SAAS i dels sindicats durant aquest segon trimestre de l’any 2024 per tal de tenir el nou conveni tancat al final d’any 2024. Amador apunta que "l’ambient que respira el SAAS, el nostre Servei Andorrà d’Atenció Sanitària és crític i gangrenat des de fa molts anys. Cal doncs i insistim: una acció immediata i urgent".

La consellera detalla que "ens trobem davant d'una manca creixent de personal mèdic i metges qualificats", que es veu agreujada per la disparitat d'oportunitats, ja que els països veïns ofereixen condicions laborals molt més favorables i tenint en compte, a més a més, la situació actual d’Andorra pel que fa el problema d’accés a l’habitatge.

També insiteix en la urgència de prendre les disposicions necessàries i la necessitat urgent de canviar les condicions laborals dels treballadors sanitaris marcades per l’actual conveni del SAAS com pot ser la revisió dels salaris, la revisió dels horaris laborals, entre altres. En aquest sentit, Amador, reivindica que els països veïns ofereixen condicions molt més atractives per als professionals de la salut.

Per aquest motiu, Amador manifesta que "si no reaccionem de manera immediata, correm el risc de perdre treballadors al SAAS i perdre en qualitat assistencial. Ens trobaríem llavors amb serioses dificultats en termes de disponibilitat i competència del personal sanitari".

Finalment, Amador ha destacat la sort de disposar d'un col·lectiu competent i compromès, que té les solucions des de fa molts anys i que està disposat més que mai en col·laborar amb la direcció del SAAS i el Ministeri de Salut: "És imperatiu que utilitzem aquesta experiència i implicació per trobar respostes efectives a aquests reptes urgents".