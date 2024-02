Creadors i investigadors podran fer estada a la Faberllull Olot

Es poden presentar les persones de nacionalitat andorrana o residents legalment a Andorra, les quals hauran de fer una proposta de dos activitats, com a mínim, a realitzar durant els vuit dies de l’estada. Les persones que n’estiguin interessades han de presentar la seva candidatura emplenant el formulari que trobaran al web de Faber i entregar també la documentació requerida.

El període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors i investigadors dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats estarà obert des d’aquest dimecres fins al pròxim 25 de març, mentre que la durada de les estades individuals serà durant la setmana compresa entre el 3 i el 10 de juny. Tanmateix, la convocatòria va dirigida a tots aquells que necessitin un espai i un temps de treball productiu per desenvolupar un projecte que segueixi les línies de treball i pensaments següents: aportació i innovació, interdisciplinarietat, talent i excel·lència, internacionalització i diplomàcia cultural, i retorn social i cultural.

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha obert una nova convocatòria de dues places perquè creadors andorrans puguin fer estades individuals a la residència de Faberllull Olot, després dels bons resultats obtinguts en les darreres edicions. Cal recordar que la xarxa Faber està gestionada pel Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot. La voluntat del projecte és consolidar i afavorir la mobilitat dels investigadors del país entre la xarxa de residències, així com intercanviar coneixements i experiències en el seu àmbit i crear sinergies i col·laboracions.

