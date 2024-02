Dolsa sol·licita la carta dels propietaris referida al POUP i el Comú s'hi oposa

La carta lliurada pels propietaris d’Ordino el passat 8 de febrer, en què afirmaven que el POUP entrava en contradicció amb la llei del sòl, continua portant cua, arribant inclús a protagonitzar la sessió de Comú ordinària celebrada aquesta tarda. El conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, ha demanat com a punt extraordinari de la sessió la possibilitat de comptar amb una còpia de la carta com a cap de l’oposició ordinenca, sent rebuda negativament per la cònsol major, Maria del Mar Coma, en afirmar que aquesta ha sigut entrada com una al·legació i, conseqüentment, serà tractada conjuntament amb la resta d’elles. “Una vegada tinguem totes les al·legacions, que serà el pròxim 6 de març, li farem part d’elles i li ensenyarem les que consideri”, ha apuntat Coma. La resposta de Dolsa, però, ha sigut clara: “En el moment que una carta formal s’entra al Comú, ja no es pot considerar que sigui una al·legació”, afegint que “com a membres de la oposició, l’hauríem de tenir per saber quins són els terminis”.

Així doncs, tot sembla indicar que l’oposició comunal no podrà comptar amb la carta dels propietaris fins el 7 de març, un fet al qual s’ha mostrat totalment contrari Dolsa: “La carta no només va dirigida als cònsols, sinó també als consellers i conselleres del Comú. Per tant, entenc que hauríem de tenir una copia d’ella”, ha esmentat. “No vull fer polèmica i vull esperar a tenir-la oficialment per poder pronunciar-me”, ha continuat, recalcant, però, que si realment el POUP contradigués la llei del sòl no l’hagués aprovat: “Desconeixia el fons perquè no em van convidar, però el jurista que va assessorar a l’anterior Comú és un dels millors advocats urbanístics del país i em sembla difícil pensar que aconsellés aprovar un afer inconstitucional”.

Per la seva part, Coma ha intentat donar més detalls sobre la situació de la carta esmentada per justificar el per què no l’han lliurat encara als membres de l’oposició: “El dia que ens la van entregar vam parlar amb els representants de l’associació i vam insistir que actuaríem en funció de les al·legacions”, afegint que “no volem una confrontació entre els ciutadans, sinó que tots estiguem conformes amb el pla d’urbanisme, ja que no volem una especulació i una construcció massiva”. La queixa principal d’aquesta darrera carta és el fet que el POUP redueix a gairebé zero el valor dels seus terrenys, ja que es passaria “d’una terra urbanitzable a una que no ho serà”.

Se suma així doncs a les 25 al·legacions ja presentades anteriorment, les quals seran tractades conjuntament: “Hem de reorganitzar els terrenys, treballant amb les redactores del pla d’urbanisme i el nostre assessor jurídic”, ha apuntat la cònsol major ordinenca. Qüestionada pels terminis que contempla la corporació comunal, Coma ha indicat que “hem d’esperar per veure quantes al·legacions més es presenten, quines peticions es fan i si comporta o no molta feina”.

Dolsa confirma que anirà a Estrasburg/ En declaracions posteriors a la premsa, i qüestionat per la situació actual envers el cas Grifols, Enric Dolsa ha confirmat que, en un 95%, sí que anirà finalment a Estrasburg a portar el cas davant el Tribunal Europeu de Drets Humans: “La setmana passada el constitucional ens va retornar la seva darrera resposta, que és el pas previ per anar a Estrasburg. Tinc pendent una reunió amb els advocats, però puc confirmar que hi aniré amb el 95% de possibilitats”.