La capital aprova un pressupost de 53,9 milions d'euros pel 2024

El Consell de Comú d'Andorra la Vella ha aprovat avui l’ordinació del pressupost 2024, que és de 53.888.640 euros, així com les ordinacions tributàries per a aquest exercici.

Els comptes d’aquest any reserven 9,5 milions d’euros a inversió i entre els projectes més significatius previstos per aquest any hi ha l’inici de la reforma de la plaça del Poble (500.000 euros per al 2024), un pla integral de reforma de les voravies (416.000 euros) i la continuació del projecte de digitalització de la xarxa d’aigua potable (500.000 euros).

També es destinen 700.000 euros a la nova conselleria d’Habitatge, amb una partida de 500.000 euros reservada al projecte d’habitatges a preu regulat del Cedre, i un nou projecte que es posa en marxa: el Programa Reviu, amb una partida de 150.000 euros i que finançarà els particulars perquè puguin reformar pisos particulars per destinar-los a lloguer a preu regulat durant un període que estableixi el Comú.