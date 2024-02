El Comú de la Massana destinarà vuit milions d’euros a les xarxes hídriques

El Comú de la Massana ha aprovat un pressupost per a l'exercici actual de 20.357.126 €, un 15% més alt que en 2023. S'enfoca en un creixement sostenible, millora de la qualitat de vida i progrés econòmic. S'invertirà inicialment 8 milions d'euros en infraestructures hídriques per a garantir el subministrament d'aigua i enfrontar sequeres. Les inversions totals per a 2024 són de 4.273.903 €, un 18.6% més que l'any anterior, incloent-hi la continuació d'inversions en la xarxa d'aigua.



Pel que fa al desviament, serà finançat amb diverses partides pluriennals. El pressupost s'ha aprovat amb els vots en contra dels dos consellers de la minoria, que estan en contra de la delegació de competències a la Junta de Govern per aprovar les contractacions administratives per quantitats inferiors a 250.000 euros, una xifra que consideren que hauria de ser inferior. El conseller de Finances ha defensat la mesura, ja que s'adapta a la Llei de Finances Comunals del 2021, que actualitza la de 2011, ajustant-se a la realitat econòmica actual i al mateix temps agilitzarà el procés de gestió pressupostària.

En la mateixa sessió també s’han aprovat els crèdits reconduïts de l’anterior exercici, per un import de 4,1 milions d’euros, i s’ha donat llum verda al desenvolupament de dos plans parcials.