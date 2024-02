El Principat recuperarà dues pintures originàries de l'església de Sant Esteve

El Govern ha signat un acord per adquirir dues pintures considerades béns d'interès cultural, originàries del conjunt pictòric de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que les dues pintures romàniques, 'El bes de Judes', i 'la Flagel·lació de Crist', formen part de dues col·leccions privades dels germans Bosch Garcia-Bravo, i s'ha aconseguit arribar a un acord per adquirir-les per 2,7 milions d'euros.



Espot ha reivindicat que l'acord pel d'adquisició de dues pintures és una mostra del compromís de Govern que "el nostre patrimoni cultural que és clau". El cap de Govern, ha apuntat que "les pintures del romànic ens recorden que tenim una llarga història, que ens remunten al passat, però ens donen una perspectiva del passat del present i del futur", i que alhora enriqueix a l'Estat. Espot també ha apuntat que a part de la bona voluntat de recuperar els béns culturals que es troben fora d'Andorra, donen compliment al mandat legal.



El cap de Govern, ha explicat que la compra de la família propietària d'aquestes pintures es va fer en el seu moment amb el permís del Bisbe d'Urgell d'aquella època, quan les normatives del patrimoni eren molt diferents, i que després de molts anys intentant arribar a un acord econòmic amb la família propietària de les pintures, han aconseguit posar-se d'acord i que aquestes pintures romàniques puguin tornar al Principat.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha detallat que per arribar a un acord el Govern va demanar una nova taxació per establir el valor actual de les peces, ja que l'última vegada que s'havia fet aquesta taxació va ser l'any 2007. La taxació de les dues peces en aquell moment era de 3,8 milions d'euros, i la taxació actual ha estat d'una forquilla d'entre 2,9 i 3,5 milions d'euros.



Tot i que es desconeix quan arribaran les pintures al Principat, es calcula que podria ser als voltants del mes de juny. En aquesta línia, el cap de Govern, ha apuntat que la intenció és que les pintures es col·loquin a un lloc que sigui accessible al públic, i ha deixat caure que "l'opció ideal seria ubicar-les en un espai museístic que estigui a l'altura d'aquestes pintures, com seria el Museu Nacional d'Andorra". En aquest sentit, Espot ha explicat que era un projecte que estava molt avançat, però que no es va acabar de deixar per escrit abans que s'acabés la legislatura passada, i ha manifestat la voluntat d'intentar convèncer al Comú d'Andorra la Vella, perquè aquest espai per construir el Museu Nacional sigui a la parcel·la del davant del Govern.