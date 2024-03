Avancem vota en contra del pressupost per no comptar amb propostes d'habitatge

Els consellers d’Avancem (PS+Independents) al Comú d’Encamp, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, van votar ahir en contra del pressupost presentat per la majoria comunal, en considerar que el text no compta amb una partida destinada a la creació d’una conselleria ni un departament d’habitatge. A més, van afirmar que la problemàtica no es pot resoldre amb ajuts complementaris, ja que s’ha de fer a través de mesures com habitatge a preu assequible i amb coordinació de totes les institucions implicades. Així mateix, els consellers socialdemòcrates van argumentar que una partida de 50.000 euros per a ajuts a l’habitatge no és suficient ni resol la necessitat de regular els preus, emfatitzant que cal incentivar l’entrada de pisos buits al mercat de lloguer en reduir l’ITP del 3% a l’1,5% per als que els destinin a arrendament o augmentar l’impost de la propietat als qui tinguin habitatges buits.

Els socialdemòcrates es van interessar també per les paraules de Laura Mas, qui no posarà límits a la construcció perquè considera que l’estudi de capacitat de càrrega no impedirà el creixement urbanístic, així com per l'interès de la majoria per reprendre la intervenció de la dinamització de les Pardines i l’estany d’Engolasters.