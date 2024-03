Andorra Endavant vol apostar pel vot per delegació

Arran de les passades eleccions generals del 2 d’abril de 2023, en què Andorra Endavant es va mostrar contrària al sistema de vot judicial, la formació política proposa engegar ara el vot per delegació, amb l’objectiu de fomentar la participació de la ciutadania a l’hora de votar i que, si una persona amb dret a vot no pot personar-se personalment davant l'urna per dipositar aquest, ho pugui fer delegant-ho a una altra persona que pugui votar per ell.

Així i tot, la formació liderada per Carine Montaner també vol eliminar el fet que un votant canviés la seva papereta tantes vegades com volgués, una situació que per Andorra Endavant és inviable i amb la que es va mostrar molt crítica en tot moment. En el moment dels comicis generals, aquesta casuística va arribar inclús a què es veiés involucrat l’advocat Emili Campos, tot i que, finalment, el Tribunal va decidir desestimar-la en no comptar amb el suficient suport per poder portar-la endavant.