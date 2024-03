El festival Classicand torna amb força

El festival Clàssicand torna amb fortes apostes tant nacionals com internacionals en la seva segona edició, que ha estat presentada aquest dissabte al Ministeri de Cultura d'Encamp (antic Hotel Rosaleda). El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el director de l'esdeveniment, Joan Anton Rechi, han mencionat que els dos grans objectius continuen sent apropar la cultura clàssica a preus assequibles i donar-li visibilitat als espais més emblemàtics del país. Enguany, el cartell que compta amb reclams com el duet de piano contemporani més prestigiós del món, les germanes Katia i Marielle Labèque, la cantant espanyola Pasión Vega o el cèlebre cantant alemany líric, Benjamin Appl.



La iniciativa va néixer per la voluntat "d'oferir una proposta cultural que puguin gaudir tant els habitants del país com els turistes" ha explicat Torres. La celebració torna durant la primavera per establir-se com un dels reclams de música clàssica per excel·lència. La novetat d'aquesta edició és la introducció d'artistes andorrans en el cartell. Volen que les joves promeses locals vegin que s'aposta per ells i la seva formació.



Clàssicand 2024 compta amb el mateix pressupost que en la primera edició, 900.000 euros, una previsió d'uns 400 assistents per concert. Rechi ha assenyalat en el fet que "no és el mateix prendre una sala de concerts, on ja tens la il·luminació, cadires i equipament que fer-ho a l'aire lliure, on ho has d'aportar tot". Amb les actuacions programades entre les parròquies d'Andorra la Vella i Ordino, "s'ha apostat pels espais més emblemàtics del país i localitzacions a l'aire lliure que aportin un valor afegit" ha esmentat Bonell. El director del festival ha volgut incidir en les paraules de la ministra, esmentant que en altres països europeus ja es duen a terme en sales de concerts, però existeixen molt pocs que ho facin en espais naturals oberts.



Les dates han estat escollides amb el coneixement que "existeix un buit de festivals entre abril, maig i juny al costat nostre" ha mencionat Torres, que ha volgut afegir que ho veuen com una oportunitat per consolidar-se en aquest estil d'esdeveniments. A banda, des del ministeri de Cultura han volgut introduir uns preus assequibles per "apropar-ho a la gent", però, no descarten apujar-los de cara al futur quan el festival estigui consolidat, segons ha explicat el ministre de Turisme i Comerç. "És la manera de fer-la accessible i que la gent no vegi una barrera a l'hora d'anar a una activitat cultural" ha sostingut Bonell.



Prestigi, talent i actes benèfics en el cartell



Aquest dissabte a les 20.00 hores, la cantant d'òpera estatunidenca Joyce DiDonato obrirà l'edició d'aquest any amb un concert a l'Auditori Nacional a Ordino. Tanmateix, no es donarà el tret de sortida al cartell fins al 25 de maig. S'interpretaran les cançons presents en les pel·lícules del director espanyol Pedro Almodóvar en un concert especialment creat per l'esdeveniment, i que estarà a càrrec de Pasión Vega, als jardins de Ràdio Andorra. Després, s'enllaçarà amb la representació de 'Il trionfo del tempo e del disinaganno' de G.F. Hänsel per part de l'orquestra Vespres d'Arnadí (31 de maig, plaça del Consell General).



El primer plat fort arribarà amb l'inici del mes de juny, on les germanes Lèbeque ompliran de màgia l'Auditori Nacional amb la seva versió de l'obra de Philip Glass, 'Triologia Coctau'. Tan sols un dia més tard, el 2 de juny, l'orquestra Franz Schubert tocarà la mítica banda sonora del llargmetratge 'Star Wars' i d'altres peces conegudes del compositor John Williams. Al migdia, però, la violoncel·lista Carolina Bartomeu i la pianista Miriam Manubens rendiran homenatge a Gabriel Fauré en la primera actuació nacional i gratuïta, a l'esglèsia de Sant Martí de la Cortinada.



Benjamin Appl portarà el 3 de juny la seva obra 'Forbbiden Fruit' amb aforament reduït (80-90 persones) en un espai inèdit: la sala dels passos perduts de la Casa de la Vall. El torn de la dansa serà per divendres 7 de juny a l'aparcament de Santa Coloma amb la companyia 'Stockholm 59° North' i l'espectacle 'On the Nature of Rabbits'. Tot seguit, el cap de setmana s'iniciarà amb la interpretació dels textos d'Edgar Allan Poe per l'actor francès Lambert Wilson i l'arpista Xavier del Maistre. En aquesta obra de dissabte a l'Auditori Nacional, s'espera que pugui actuar el guanyador de l'Andorra Sax Fest 2024.



La part més benèfica aterra amb 'Miralls' d'El Petit Liceu. L'espectacle dirigit als més petits de la casa, amb l'objectiu d'apropar-los la cultura, tindrà dues sessions (a les 12 i 17 hores del 9 de juny) amb entrades a 10 euros. La recaptació anirà destinada a la botiga solidària de la Creu Roja. El festival conclourà amb el 'Clàssic-end', un espectacle gratuït a la plaça de la Rotonda on es preveu fusionar l'aigua i les llums de les fonts amb la música de l'ONCA, que aniran acompanyats de vocalistes andorranes.

Tots els espectacles tindran un cost de 30 euros (excepte els gratuïts i el benèfic), amb la possibilitat de comprar un abonament per assistir a cinc d'ells per 120 euros (s'exclouen l'actuació d'Appl i l'espectacle benèfic d'El Petit Liceu). Les entrades es podran adquirir a partir del pròxim dimarts 5 de marc a la web www.classicand.com, així com a les oficines de turisme d'Andorra la Vella i Ordino.