Entrades a la venda per al Concert de la Constitució de l'ONCA

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d'Andorra i Creand Fundació, organitza el tradicional Concert de la Constitució amb el títol 'Patrimoni Musical', donant el tret de sortida a la temporada 2024. El concert serà el dijous 14 de març, a les 12.00 hores, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i les entrades ja estan a la venda a través de la web www.onca.ad al preu de cinc euros. La recaptació anirà destinada al programa per a les persones de la Fundació ONCA, que té com a objectiu apropar la música i la cultura als col·lectius vulnerables.

L'ONCA i la Jonca compartiran escenari amb una formació orquestral de 31 cordes i la participació del solista de guitarra convidat, Rafael Serrallet. El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gomí, va apuntar que "el Concert de la Constitució d'enguany es consolida com una gran aposta de la creació musical de música clàssica andorrana. El programa se centrarà en obres andorranes recuperades del passat i de nova creació relacionada amb el Principat amb la mirada posada en la recuperació i la creació del nostre patrimoni musical".

La primera part del programa comptarà amb peces recuperades del passat segle XX amb autors del país, com Eric Marfany i Gosset amb L'aprenent de rellotger i Josep Fontbernat amb Glossa sobre la cançó Plora cor meu, i amb compositors catalans que van dedicar obres a Andorra, com Pere Jordà, Sardana andorrana, i Agustí Borgunyó Andorrana. Les dues sardanes, una cançó i un vals, han estat arranjades per Albert Gomí i Jordi Coll.

Després d'un interludi, s'entrarà en l'apassionant capítol de la nova creació. En aquesta ocasió, estrenaran mundialment dues obres: la llegenda andorrana Engolaestels per a orquestra de cordes, una obra encarregada per la Fundació ONCA al compositor Toni Gibert, i el Concert negre per a guitarra solista i cordes, inspirat amb motius andorrans del compositor Hachè Costa. L'actuació finalitzarà amb una obra escrita pel solista de guitarra, Rafael Serrallet, dedicada a la seva terra d'acollida: Petita fantasia ordinenca.