Alexandra Baró i Clàudia Giró guanyen els primers premis del concurs de creació de màscares de Sant Julià de Lòria

La comissària de l’exposició, Anna Mangot, va apuntar “els criteris principals han estat la qualitat artística i també la portabilitat de la màscara”, ja que l’objectiu de la creació és que es pugui lluir a la cara sense caure. Totes les propostes –una vintena a parts iguals entre les dues categories- fan referència a diverses temàtiques com ara la natura, el món dels animals, la màgia, el còmic, el circ o la comèdia.

Cristina Rodríguez i Mònica Armengol van quedar segona i tercera respectivament i van rebre un lot de productes artístics. Per la seva banda, Pilar Montecino va ser distingida amb una menció del jurat integrat per quatre especialistes.

En aquest sentit, en la primera categoria de joves i adults el primer premi va ser per a Alexandra Baró, que va rebre 500 euros i el reconeixement de l’artista Nacho Rovira, autor de les màscares de l’exposició que s’ha compromès públicament a incorporar la màscara guanyadora a la mostra per exposar-la més enllà de les fronteres andorranes.

La sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest cap de setmana el lliurament de premis del primer concurs de creació de màscares. Aprofitant que el recinte acollia des del passat 26 de gener l’exposició 'Darrere la Màscara', que va tancar les portes aquest 2 de març, es va convocar un concurs a l’Escola d’Art amb un termini de temps d’aproximadament un mes per presentar les creacions dels alumnes.

