4.728 persones visiten l'exposició d'Henri Matisse

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany ha tancat aquest dissabte 2 de març l’exposició dedicada al pintor, escultor, dibuixant i gravador Henri Matisse. Una mostra que ha rebut un total de 4.728 visitants durant els tres mesos que ha estat activa (desembre 900 visitants – gener 1.324 visitants – febrer 2.201 visitants – 1 i 2 de març 303 visitants).

Des del CAEE, es posa l’accent en l’interès que ha despertat la setantena de peces de l’obra gràfica de Matisse per part del públic andorrà. I és que un 69% del total de visitants eren residents del país. Les activitats paral·leles a l’exposició també han tingut una gran acollida entre el públic. La més destacada ha estat el concert de Jazz Matisse protagonitzat pel saxofonista Efrem Roca i Kic Barroc, que van congregar fins a 53 persones en un espai tan íntim com el CAEE. Per altra banda, la directora de l’equipament cultural escaldenc, Aurora Baena, ha manifestat que “l’exposició de Matisse ha generat molta demanda de visites per part dels centres escolars a causa de l’aproximació de la tècnica que utilitzava amb el que estan aprenent els alumnes de primària”.

I és que l’artista va experimentar amb tècniques innovadores, com ara, el collage o la pintura amb tisores. Des del CAEE ja s’està treballant en la pròxima exposició temporal que s’obrirà de cara al públic cap a mitjans de març.