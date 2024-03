El mercat de la Vall torna al mes de maig

El Mercat de la Vall tornarà al centre històric d'Andorra la Vella, a partir del maig, el primer dissabte de cada mes, fins a l'octubre. D'aquesta manera, l'actual majoria comunal ha decidit mantenir aquesta cita amb el mateix format que en edicions anteriors, apostant per aquest esdeveniment que busca dinamitzar aquesta part de la parròquia. La voluntat és que es mantinguin els tallers als matins i que a la tarda també tinguin lloc animacions.

Així, el Mercat de la Vall tornarà als carrers del nucli antic de la capital a partir del mes de maig i s'allargarà durant sis mesos, és a dir, fins a l'octubre. La cita se celebrarà cada primer dissabte de mes amb l'excepció del mes d'agost, on s'allargarà durant tota la festa major de la parròquia.

L'objectiu de la majoria comunal és la d'incloure algunes novetats per implicar el comerç del barri que encara s'estan treballant i que s'anunciaran més endavant. El Comú ja ha procedit a convocar un concurs nacional per adjudicar, per procediment d'urgència, el servei de muntatge, desmuntatge, càrrega, descàrrega i emmagatzematge del material i de les parades d'aquest mercat, on els visitants poden trobar productes alimentaris de quilòmetre zero i diferents articles artesanals elaborats al país.

Cal recordar que la iniciativa va celebrar l'any passat la vuitena edició. La proposta està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú i ha comptat habitualment amb la col·laboració de l’Associació de comerciants del centre històric, els productors agrícoles i artesans d’Andorra i l’associació de creadors plàstics la Xarranca.