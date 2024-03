'Temps era temps...1993' aterra al Teatre Comunal

L'obra 'Temps era temps... 1993' aterra a Andorra la Vella aquest dissabte 9 de març, amb entrades totalment gratuïtes per al públic. L'espectacle se centra en més de 500 anys d'història de la transició andorrana que l'organització sintetitza amb un llenguatge jove, accessible, familiar i, de vegades, una mica trapella. L'obra teatral és un espectacle amb música en directe, amb text original de la Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND). 'Temps era temps... 1993' tindrà lloc al Teatre comunal a les 18.00 hores i la durada aproximada és de 40 minuts, i té com a objectiu principal commemorar el 30è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació