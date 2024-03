Obert el termini per sol·licitar espais a la Fira de Sant Jordi 2024

El període per sol·licitar la participació en la Fira de Sant Jordi 2024 ja està obert. Així ho ha informat el Comú d'Andorra la Vella aquest migdia. L'acte se celebrarà el dimarts 23 d'abril, entre les 10.00 i les 20.00 hores a la Plaça del Poble. Tanmateix, els i les interessades a participar, podran gestionar la inscripció enviant un correu a l'adreça [email protected] i [email protected] . Així com, qui prefereixi fer-ho de manera presencial, s'ha d'adreçar a l'àrea de Cultura del Centre Cultural La Llacuna. L'oficina acceptarà les sol·licituds de dilluns a divendres, des de les 8.00 fins a les 15.00 hores, i fins al pròxim 12 d'abril. La inscripció és totalment gratuïta. Finalment, els espais que les llibreries podran demanar és de màxim quatre metres lineals (mida de la parada), que correspon a dues taules. Mentre que les floristeries, escoles i entitats podran sol·licitar una taula. L'organització tindrà en compte l'ordre d'inscripció a l'hora d'assignar els espais i fer el repartiment d'aquests.

Per El Periòdic

